Una settimana di tregua dalle proteste in Guinea Conakry

Una donna per le vie di Conakry, in Guinea (AFP or licensors)

Dopo giorni di disordini per le strade della capitale, la coalizione di opposizione fa sapere di aver accolto l'appello ad una settimana di stop dalle proteste lanciato dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas). Intanto il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc) denuncia l'arresto del suo coordinatore, Oumar Sylla

Vatican News

Una coalizione di opposizione della Guinea Conakry ha dichiarato che sospenderà le proteste per una settimana dopo recenti scontri e un appello alla calma da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas). Il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), un'alleanza di partiti politici, sindacati e organizzazioni della società civile, ha affermato che il suo coordinatore, Oumar Sylla, è stato arrestato nella propria abitazione e portato verso una destinazione sconosciuta. Le autorità hanno detto che una persona è morta ieri a Conakry, ma il Fndc ha stimato un totale di quattro vittime. Giovedì scorso un'altra persona sembra sia rimasta uccisa nella capitale. Nuove proteste erano state programmate per il 4 agosto.

Tregua in cerca di una soluzione alternativa ai tre anni di transizione politica

L'alleanza ha affermato di aver parlato con il presidente di Ecowas, il leader della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalò, e ha accettato la sua richiesta di sospendere le proteste per una settimana. L'unico obiettivo della tregua è "dare alla mediazione di Ecowas la possibilità di trovare una via d'uscita favorevole alla crisi in Guinea", si legge nel comunicato. I manifestanti hanno infatti protestato contro i piani della giunta militare guineana, che prevede tre anni di transizione per tornare al governo civile.