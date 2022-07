Le vacanze per i piccoli pazienti del Policlinico di Milano: gioia inimmaginabile

Torna l'iniziativa promossa dalla Fondazione De Marchi per vivere un’esperienza di condivisione e svago, sempre accompagnati da medici, personale sanitario e volontari. Il direttore della Fondazione: "Abbiamo molto da imparare da questi bambini"

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Vacanze “protette” e sicure per i bambini costretti a convivere con malattie lunghe o croniche. A promuovere l’iniziativa è la Fondazione De Marchi Onlus che – anche quest’anno – ha organizzato “vacanze terapeutiche” assistite da personale medico e paramedico per i piccoli in cura alla clinica pediatrica del Policlinico di Milano. Grazie a questa iniziativa, Fondazione De Marchi dà la possibilità a circa quaranta giovani pazienti di vivere questa esperienza, organizzando due vacanze da una settimana divise fra i pazienti più piccoli e quelli più grandi e in altri momenti durante l’anno.

Un circolo virtuoso

L’esperienza delle vacanze permette di creare un rapporto ancor più solido fra paziente, medici e infermieri, oltre a rappresentare un momento di scambio, e confronto con gli altri pazienti. Questo confronto si trasforma in un’occasione di arricchimento e crescita per tutti, incentivando l’attenzione e il rapporto fra i ragazzi, un circolo virtuoso di collaborazione che va a beneficio dell’aspetto psicologico dei pazienti e delle cure stesse. Inoltre, spesso molte famiglie con bambini colpiti da malattie croniche devono far fronte anche a gravi difficoltà economiche che impediscono loro di sostenere le spese di una vacanza “in sicurezza” per i propri figli, garantendo così il "diritto di andare in vacanza" anche a chi è meno fortunato.

Una gioia inimmaginabile

"La partenza di un figlio crea sempre una gamma di emozioni: felicità, stress e paura, soprattutto quando si tratta di un figlio con una salute fragile come nel mio caso", sottolinea la mamma di una bambina di ritorno da una recente settimana al mare in Liguria, organizzata dalla Fondazione De Marchi. "Grazie alla Fondazione De Marchi, che ha sostenuto questa bellissima avventura con un gruppo di professionisti e ha contribuito al benessere psicofisico dei ragazzi. Mia figlia l’ha descritta come una bellissima esperienza per fare nuove amicizie. Mi ha detto di essersi divertita, ha fatto cose che non avrebbe mai immaginato di fare. Ha scoperto dei talenti - ha detto - che non sapeva di avere".

Un dono ai più piccoli

Il direttore della Fondazione, Francesco Iandola, sottolinea a "Radio Vaticana con Voi" come questa iniziativa sia inserita in un contesto più ampio, volto a garantire ai piccoli pazienti una degenza serena, un percorso di ripresa che prevede un'accoglienza quotidiana, la prossimità alla persona e quella creatività del bene di cui tante volte ha parlato anche Papa Francesco.

Ascolta l'intervista a Francesco Iandola

"Un elemento particolarmente significativo - aggiunge - è che i medici e gli infermieri coinvolti in queste vacanze speciali dedicano il loro tempo gratuitamente ai bambini, utilizzando parte delle loro ferie". Ad essere coinvolte sono ovviamente anche le famiglie, garantendo così una programmazione dettagliata di questi giorni particolari, indimenticabili, appunto, per i pazienti più giovani.

I numeri della Fondazione

La Fondazione De Marchi, da quaranta anni attiva nel migliorare le condizioni di vita dei bambini malati e delle persone che li circondano, negli ultimi 10 anni, ha donato 126.000 euro in arteterapia, 62.400 euro in sostegno psicologico, 271.000 euro in aiuti economici alle famiglie, 175.000 euro in vacanze assistite, oltre 1,5milioni di euro in borse di studio e formazione del personale medico, 650.000 in ristrutturazione di reparti e attrezzature scientifiche e ha formato oltre 100 volontari presenti nei reparti sette giorni su sette. Non solo numeri, ma dati reali che raccontano l’impegno profuso ogni anno, in un’ottica di assistenza globale, per promuovere progetti e azioni che possono migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici della Clinica De Marchi del Policlinico di Milano.