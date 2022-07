Documentari di Light Media sugli incontri degli indigeni del Canada con il Papa

Salt Light Media ha realizzato un progetto di tre film, il primo già diffuso all'inizio di questa settimana, per aiutare alla comprensione del significato profondo della visita di Francesco alle comunità vittime di ingiustizie nelle scuole residenziali canadesi

Vatican News



Salt + Light Media ha completato un documentario sugli storici incontri che si sono svolti in Vaticano nel marzo e nell'aprile 2022 tra Papa Francesco e le delegazioni dei popoli indigeni del Canada. Un contributo utile per prepararsi al viaggio apostolico del Pontefice nel Paese nord-americano.

Un film per per favorire il processo di guarigione

Il documentario, della durata di 59 minuti, offre retroscena sulle esperienze dei rappresentanti dell'Assemblea delle First Nations, del Consiglio Nazionale Métis e dell'Inuit Tapiriit Kanatami, che hanno incontrato Papa Francesco a proposito degli abusi nell'ambito del sistema scolastico residenziale canadese. Il documentario "aiuterà i canadesi ad apprezzare la storia più ampia del viaggio verso una riconciliazione significativa", afferma P. Alan Fogarty, SJ, produttore esecutivo di Salt + Light Media. "Ogni canadese e persona di fede è chiamata a partecipare a questo viaggio - aggiunge - oggi e in futuro. Sappiamo che documentando e condividendo queste testimonianze, soprattutto in vista del viaggio apostolico del Papa in Canada, possiamo svolgere un ruolo fondamentale nel processo di guarigione".

La riconciliazione è un percorso relazionale su cui impegnarsi

Prodotto, diretto e narrato da Pedro Guevara-Mann, il film presenta interviste a Wilton Littlechild, ex Gran Capo della Confederazione delle First Nations del Trattato Sei e membro del Parlamento; Natan Obed, Presidente dell'Inuit Tapiriit Kanatami; Cassidy Caron, Presidente del Consiglio Nazionale Métis; e altri delegati indigeni, nonché vescovi delle diocesi cattoliche canadesi. Contiene anche filmati degli incontri che si sono svolti in Vaticano la primavera scorsa e del processo della Commissione per la verità e la riconciliazione che ha preceduto l'incontro. "La riconciliazione non è come fare un segno di spunta su una casella", afferma Pedro Guevara-Mann. "È un viaggio continuo di relazioni che richiede un duro lavoro. Sono onorato di far parte di questo viaggio".

Il primo di tre documentari

Il film è il primo di una serie di tre documentari che Salt + Light Media si è impegnata a produrre sulle scuole residenziali, sui popoli indigeni e la fede, e sul processo di verità e riconciliazione. Il secondo è in fase di produzione e dovrebbe essere completato entro il tardo autunno del 2022. Il documentario è disponibile gratuitamente anche su Salt + Light Plus, il servizio di streaming su abbonamento del canale, e online su slmedia.org/slplus. Una versione sottotitolata in francese è in fase di completamento e sarà diffusa a breve.