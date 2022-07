Anziani: presentata l’iniziativa “Nonna Boutique”

Inaugurato il progetto sperimentale dell’Associazione Salvamamme dedicato alle signore in età avanzata che usufruiscono della pensione sociale. Un’iniziativa di solidarietà per evidenziare l’importanza e la dignità delle persone anziane, spesso lasciate ai margini della società

Debora D’Angelo – Città del Vaticano

Le signore, pur avendo accesso alle cure mediche, investono parte della loro piccola pensione in integratori, presidi sanitari o in aiuti ai figli, lasciando poche possibilità per generi non essenziali. In occasione di riunioni familiari o celebrazioni, molte donne chiedono aiuto all'associazione "Salvamamme" semplicemente per avere un cambio d’abito gradevole per la nuova stagione. Per questo motivo nasce “Nonna boutique”, che si propone di donare due outfit - uno primavera-estate e l’altro autunno-inverno - compresi di biancheria, accessori e calzature moda ad almeno a 100 signore con la pensione sociale.

Alcuni accessori e gadget di "Nonna Boutique"

La presentazione del progetto si è svolto a Roma nella nuova sede dell’associazione, concessa in comodato d’uso gratuito dalla Croce Rossa Italiana. Grazia Passeri, presidente dell’Associazione Salvamamme, sottolinea che si tratta di una risposta destinata in particolare a donne che vivono, in età avanzata, una condizione di marginalità non solo economica: “Esistono dei momenti di vita sociale che ci chiamano tutti. Da tantissimi anni cerchiamo di rispondere alle esigenze delle persone anziane con difficoltà economiche e abbiamo dato un nome a quello che facciamo, cercando di esportarlo al massimo”.

Ascolta l'intervista a Grazia Passeri

Gli anziani e la cultura dello scarto



L’iniziativa risponde alla richiesta di Papa Francesco di combattere la cultura dello scarto, la mentalità dominante nella società moderna dove tutto ciò che non è bello, giovane e funzionante deve essere messo da parte. “Prendiamo in considerazione gli anziani, non più abituati ad essere valorizzati - spiega la presidente di Salvamamme - Il nostro obiettivo è dare centralità, far riconoscere la propria dignità e far crescere l’autostima in quelle persone che sono solite fare due passi indietro”.

Non lasciare soli gli anziani

"Nonna Boutique" è un progetto di solidarietà che si interessa degli anziani, la vera benedizione del nostro tempo. La riconoscenza delle persone è tangibile di fronte a questa iniziativa, motivo per cui uno degli obiettivi futuri sarà quello di allargare anche agli uomini il progetto e trasformarlo in tante boutique gratuite sparse su Roma, oppure organizzare la consegna dei capi in diversi autonegozi, garantendo una maggiore copertura del territorio.