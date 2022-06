Usa, spari in una chiesa in Alabama: due morti, fermato l'aggressore

Armi in vendita negli Stati Uniti (foto d'archivio) (AFP or licensors)

Un uomo ha aperto ieri pomeriggio il fuoco negli spazi esterni di Saint Stephen Episcopal, a Vestalia Hill, mentre si stava svolgendo una cena. Ora è sotto custodia della polizia. L'episodio avvenuto un mese dopo l'attacco in una chiesa presbiteriana in California

Vatican News

Si stava svolgendo una cena comunitaria, ieri, negli spazi esterni della chiesa di Saint Stephen Episcopal, in Alabama, quando, intorno alle 18, un uomo ha fatto irruzione aprendo il fuoco contro i presenti. Due i morti, un ferito: questo il bilancio preliminare dell’attacco avvenuto a Vestalia Hill, sobborgo di Birmingham, una delle due città più popolate dell'Alabama.

Le notizie della polizia locale

A dare la notizia, ripresa dai media locali, è stata la polizia locale che sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Hanno sparato a tre persone nella chiesa episcopale di Santo Stefano”. L’aggressore è stato fermato ed è sotto custodia, hanno fatto sapere sempre le forze dell’ordine, senza fornire ulteriori dettagli sull'identità dell'uomo. Non vi è "alcuna ulteriore minaccia" per la città, si legge nel post.

Ondata di terrore

Gli Stati Uniti stanno vivendo un’ondata di terrore a causa della violenza per armi da fuoco. Oltre alla strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, e la tragedia nel supermercato di Buffalo, il 16 maggio un’altra sparatoria si era verificata in California in una chiesa presbiteriana, dove una persona era stata uccisa e numerose altre ferite in modo grave. Dall'inizio dell'anno, più di 20 mila persone sono già morte a causa delle armi negli Stati Uniti, secondo il Gun Violence Archive, che include nelle sue statistiche anche i suicidi.