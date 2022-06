Integrazione culturale, l'esempio della Sinfonia in Re minore di Franck

Sabato 4 giugno alle 22 a “Per Orchestra” è la volta di César Franck, compositore belga di origini germaniche. E proprio la sua capacità di fondere assieme la tradizione francese con quella tedesca fa della Sinfonia in Re minore un unicum. Nell’esecuzione di Leonard Bernstein alla guida dell’Orchestra nazionale di Francia ascolteremo un lavoro giudicato poco francese da una parte, e non abbastanza tedesco dall’altra. Un esempio di integrazione culturale

Marcello Filotei – Città del Vaticano

César Franck è stato un compositore e un mediatore culturale. Era nato in Belgio da una famiglia di origini germaniche, ha studiato musica in Francia e ha vissuto sempre al confine dei pregiudizi. Poco francese per i francesi, poco tedesco per i tedeschi, è riuscito a fondere la capacità di sviluppare continuamente piccoli elementi, ereditata da Beethoven, con la chiarezza melodica d’oltralpe. In questo senso la sua Sinfonia in Re minore, che andrà in onda sabato 4 giugno alle 22 nell’esecuzione dell’Orchestra nazionale di Francia diretta da Leonard Bernstein, è un esempio di integrazione culturale. Non di tolleranza, perché non c’è bisogno di tollerare nulla quando la diversità è vissuta come una ricchezza. Gli uomini di frontiera lo sanno, Franck lo sapeva, i suoi detrattori meno e sono spariti dai radar della storia. Il genio belga ci ha insegnato che si può essere francesi e tedeschi insieme. Forse è troppo consideralo uno dei padri culturali dell’Europa, ma sicuramente non aveva paura dell’integrazione.