La Fed alza i tassi. L'aumento più forte dal '94

Via libera dalla Fed al maggiore rialzo dei tassi di interesse dal 1994 per cercare di fermare la corsa di un’inflazione schizzata ai massimi da 40 anni. “Non stiamo cercando di indurre alcuna recessione”, assicura il presidente Jerome Powell

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

+0,75%. E’ il maggiore rialzo dei tassi di interesse dal 1994 ad oggi: ad annunciarlo è la Federal Reserve per far fronte ad un’inflazione record. Prezzi troppo alti, osserva la Banca Centrale degli Stati Uniti, legati all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e ai lockdown da Covid in Cina che, probabilmente, accentueranno i problemi alle catene di approvvigionamento.

Impegno per inflazione al 2%

La Fed dunque prevede tassi di interessi al 3,4% alla fine del 2022 e al 3,8% nel 2023, ovvero entro fine anno un aumento da mezzo punto a tutte le riunioni. Siamo "fortemente impegnati" a far calare l'inflazione al 2%, “abbiamo gli strumenti e non c'è da aspettarsi che rialzi dello 0,75% dei tassi di interesse diventino una cosa comune”, assicura il presidente Jerome Powell che precisa: "non stiamo cercando di indurre alcuna recessione”.

Le reazioni dei mercati

Immediata la reazione delle borse: chiusura in netto rialzo ieri per Wall Street con il Nasdaq che arriva a guadagnare il 3%. Contratate le borse asiatiche. in apertura: a Tokyo il Nikkei sale dello 0,85%, Shanghai avanza dello 0,27% mentre Hong Kong vira in negativo dopo un avvio in rialzo e cede lo 0,85%. Segno positivo invece per le piazze europee in seguito alla decisione della Bce di "accelerare il completamento" dello scudo anti-spread.

Bce, uno scudo anti-spread

Le nuove misure prevedono un uso flessibile dei 1.700 euro di bond comprati col programma pandemico, da reinvestire man mano che arriveranno a scadenza. In calo per la prima volta da una settimana lo spread che chiude a 216,5.