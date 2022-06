21 giugno, Festa della Musica

Una programmazione speciale a cura della sezione "Musicali" della Radio vaticana - Vatican News accompagna sin dalla mezzanotte questa ricorrenza celebrata in tutto il mondo

Marcello Filotei - Città del Vaticano

Bach è la musica e la Festa della Musica non poteva che aprirsi e chiudersi con Bach. La scelta è caduta su due classici della tastiera, uno nella versione canonica, l’altro rivisitato in una prospettiva diversa dall’originale. Si inizia subito, alle 00 del 21 giugno, la mezzanotte. Con voi nella notte eccezionalmente introdotto dal responsabile dei Programmi Musicali, Pierluigi Morelli, propone l’integrale del 2° libro del Clavicembalo ben temperato, un’occasione unica per riascoltare una pietra miliare del repertorio tastieristico. L’esecuzione è quella di Andrea Bacchetti, tra i massimi interpreti bachiani, registrata dalla Radio Vaticana a Roma durante la stagione dell’Istituzione universitaria dei concerti, dei quali la nostra emittente è media partner. Le due serate, quella del 20 e quella del 23 novembre 2021, nelle quali presso l’Aula Magna de La Sapienza si è svolta una vera e propria maratona bachiana, vengono proposte senza soluzione di continuità. Poco meno di 24 ore dopo, alle 22, sarà Marco Di Battista, nella trasmissione Musica da Camera, a proporre una vera e propria rarità, le Variazioni Goldberg nella trascrizione per due pianoforti fatta da Joseph Rheinberger & Max Reger. Iniziare e finire con Bach celebrare la Festa della Musica. Non si poteva fare altra scelta, non si voleva fare altra scelta.