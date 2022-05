Scuola e salvaguardia della Terra: "progetto giovani" per il risparmio energetico

Festa per l’ambiente e la solidarietà a Roma, il 13 maggio, per gli oltre 500 studenti in presenza e per tanti altri collegati in streaming dall’Italia e da altri 12 Paesi, che hanno partecipato nel corso di questo anno scolastico al progetto sul tema del risparmio energetico “Dare per Salvaguardare l’Ambiente in Rete” (DPSAR)

Anna Poce – Città del Vaticano

Venerdì 13 maggio, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna della Sapienza Università di Roma, si terrà l’evento “Dare una rete all’ambiente: una grande festa per la Terra”, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra, dal Municipio Roma II e dall'associazione Nuove vie Per Un mondo unito. L’incontro rientra in un progetto di educazione al risparmio energetico e all'ecologia integrale per la salvaguardia dell'ambiente, dal titolo “Dare per Salvaguardare l’Ambiente in Rete” (DPSAR), patrocinato dal Dipartimento di Scienze della terra - Sapienza Università di Roma, dal Ministero dell’Istruzione (Programma Rigenerazione Scuola), dal Ministero della Transizione Ecologica, dall’Agenzia Spaziale italiana e dal Municipio Roma II. I ragazzi che hanno aderito al Patto di risparmio energetico, festeggeranno i risultati ottenuti nell’ultimo anno scolastico, assistendo a performance artistiche e prendendo parte a riflessioni collettive.



"Dare" per salvaguardare l’Ambiente in Rete



Per sensibilizzare gli studenti, ogni classe ha identificato nel corso dell’anno un progetto di solidarietà per la salvaguardia dell’ambiente e per la lotta alla povertà - un orto sociale a Nairobi, la piantumazione di alberi in un quartiere alla periferia di Mumbai, vivai nella Carice haitiana e così via -, e tramite una App dedicata ha compiuto azioni di risparmio energetico. Elena Pace, prima ideatrice del progetto, dell’associazione Nuove Vie Per Un Mondo Unito, promotrice di DPSAR, ha descritto questa iniziativa come “un gioco e un percorso educativo mirato ad affrontare l’emergenza impellente dei nostri giorni: salvaguardare la Terra e combattere le povertà, il degrado sociale e ambientale, riconnettendo l’essere umano con il Pianeta”. L’iniziativa, che educa i ragazzi ad un mondo green e solidale, secondo il vicepresidente del Municipio Roma II, Emanuele Gisci, è stata “un’esperienza di successo accolta da tante classi, dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti che hanno affiancato gli studenti insieme alle famiglie”. La speranza ora è quella che sempre più studenti possano aderire al progetto, che ha già raggiunto più di 15 mila giovani, per perseguire “gli obiettivi - ha affermato il professor Maurizio Del Monte, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra - che insieme vogliamo raggiungere”. Obiettivi ispirati a quelli dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Oltre all’Italia – si legge nel comunicato stampa - sono coinvolte scuole di altri 12 Paesi - Kenya, Burundi, Benin, Madagascar, Congo, Sudafrica, India, Pakistan, Brasile, Colombia, Haiti e Repubblica Domenicana – in un’alleanza che diventa ogni giorno più ampia e più forte e che continuerà la propria missione anche il prossimo anno scolastico.



L'incontro potrà essere seguito da tutti in streaming sul canale YouTube Focolaritalia, dalle ore 10.30 alle ore 13.30.