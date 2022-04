Acciaieria di Mariupol colpita dai bombardamenti

MONDO Ucraina

Russia

guerra

unicef

Ucraina: iniziata offensiva russa nel Donbass

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che è iniziata l’offensiva russa per il Donbass, intanto nella notte sono caduti ancora missili su diverse città del Paese. Sul fronte politico diplomatico si segnala la riunione in programma per oggi del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione umanitaria in Ucraina, mentre Biden, in videochiamata, parlerà con gli alleati del sostegno a Kiev

Marco Guerra – Città del Vaticano Una grande parte dell'esercito russo è ormai consacrato all’offensiva nel Donbass, ha scritto il presidente ucraino Zelensky sul suo account di Telegram aggiungendo che l’Ucraina combatterà e si difenderà a prescindere dal numero di soldati russi che saranno inviati. A conferma arrivano anche le parole del governatore della regione di Lugansk che parla di “un inferno”. Leggi Anche 18/04/2022 Ucraina, oltre duecento bambini rimasti uccisi nella guerra I russi hanno preso il controllo di Kreminna, a est del Paese. Sono 205, secondo quanto dichiara il presidente Zelensky, i minori che hanno perso la vita dall'inizio del conflitto. ... Bombardamenti in tutto il Paese

Almeno 8 civili sono stati uccisi nei bombardamenti iniziati ieri nell’est dell’Ucraina. Missili ed esplosioni si segnalano anche nel resto del Paese, a Kharkiv e Mykolaiv, e le bombe erano precedentemente cadute su Leopoli, Dnipro, Kramatorsk e sui distretti di Synelnykiv e Pavlograd. La polizia ucraina denuncia poi nuove stragi di civili, 269 persone sarebbero state uccise dai russi a Irpin. Ma è nella città portuale di Mariupol che resta la situazione più critica. La battaglia si concentra nelle acciaierie Azovstal dove - secondo le autorità locali - si sarebbero rifugiati anche mille civili tra cui donne e bambini. Il sindaco riferisce che il 90% di Mariupol è distrutto e che 40mila civili sono stati deportati in Russia o nelle regioni controllate dai russi. Unicef: sei milioni senza acqua potabile

Tensioni crescenti anche sul fronte diplomatico, il presidente francese Macron ha affermato che il dialogo con Putin si è interrotto dopo le uccisioni a Bucha e che tornerà a Kiev solo per apportare qualcosa di utile. Infine nuovo allarme dell’Unicef che parla di 6 milioni di ucraini che hanno difficoltà a reperire acqua potabile.

Argomenti Ucraina

Russia

guerra

unicef