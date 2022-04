Ucraina: i russi avanzano a Mariupol, nuove armi dagli Usa

Nel 51mo giorno di guerra in Ucraina proseguono i violenti combattimenti sul terreno, con nuove vittime civili, e la forte contrapposizione a livello diplomatico con la Russia che parla di “conseguenze imprevedibili” in riferimento all’ulteriore invio di armi da parte di Stati Uniti e Nato. Intanto secondo le Nazioni Unite è salito a cinque milioni il numero di profughi dall’Ucraina e a circa 200 il numero di bambini uccisi

Marco Guerra – Città del Vaticano

Combattimenti e bombardamenti si segnalano in diverse aree dell’ucraina occupate da russi. Sette civili sono rimasti uccisi in un attacco russo contro gli autobus usati per le evacuazioni vicino a Kharkiv. Ma è nella città portuale di Mariupol che si stanno consumando le giornate più sanguinose del conflitto. Dopo la presa del porto i militari di Mosca rivendicano di avere il pieno controllo dell'acciaieria Ilyich, dove si ritiene che siano asserragliate le milizie di volontari ucraine. Un comandate della marina ucraino ha confermato che a Mariupol sono in corso combattimenti definiti “feroci” e che i russi avanzano in modo aggressivo.

Leggi Anche 15/04/2022 Ucraina: si combatte nel Donbass. Affondato l’incrociatore simbolo “Moskva” Un duro colpo per la Marina russa l’affondamento dell’incrociatore al largo di Odessa. Sul terreno non si allentano i combattimenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk; ...

Incrociatore russo affondato, si teme strage



Sempre nelle scorse ore il ministero della Difesa russo ha avvertito che aumenteranno gli attacchi missilistici su Kiev come risposta a quelli ucraini sul territorio russo che Mosca ha segnalato nelle ultime 24 ore. Versioni contrapposte ci sono poi sull’affondamento dell'incrociatore missilistico Moskva, divorato dalle fiamme ieri sera nelle acque del Mar Nero: Kiev rivendica di averlo colpito e Mosca riferisce di una perdita di stabilità a causa di un danno allo scafo. Fonti dell’opposizione russa parlano di 58 marinai tratti in salvo su uno staff di 510.

Leggi Anche 14/04/2022 Ucraina, esplosioni vicino al porto di Odessa L'incrociatore Mosca della flotta russa del Mar Nero, che secondo Kiev è stato colpito ieri da due missili ucraini, è stato abbandonato o è affondato. "Bucha, Mariuopol, Kramatorsk ...

Usa inviano nuove armi



Si cerca comunque di dare una via scampo ai civili con nove corridoi umanitari in altrettante località. Intanto gli Usa annunciano che in sette giorni faranno arrivare nuove armi all’Ucraina per contrastare l’offensiva russa nel Donbass, una mossa che la Russia vede come un’ulteriore escalation del conflitto che potrebbe portare a "conseguenze imprevedibili". Infine il presidente ucraino Zelenski è tornato a parlare alla nazione esaltando la resistenza definita “eroica” e incassa ancora il pieno appoggio di Biden che si dice pronto a recarsi a Kiev.