Almeno 13 feriti a New York: spari nella metropolitana

Non si conosce ancora la dinamica dell'attentato a colpi d'arma da fuoco che ha ferito 13 persone nell'area della metropolitana - forse all'interno o all'altezza delle uscite - delle stazioni nel quartiere di Brooklyn a New York. La polizia controlla l'area di Sunset Park, vicino alla metro, completamente bloccata. Elicotteri delle forze dell'ordine sono in volo sulla città statunitense

Vatican News

Diversi spari sono stati esplosi nella mattinata locale di oggi in una stazione della metro di New York a Brooklyn e diverse persone risultano ferite, almeno 13. Lo riferisce il dipartimento dei vigili del fuoco della città, spiegando che gli agenti hanno risposto a una segnalazione di fumo nella stazione lungo la 36esima strada, nella zona di Sunset Park e hanno trovato diverse persone colpite da spari. Secondo fonti delle forze dell'ordine di New York, l'uomo che ha sparato nella metropolitana è stato visto mentre lanciava un ordigno prima di aprire il fuoco. Al momento però nonsono stati rinvenuti ordigni esplosivi attivi, chiarisce la polizia di New York. "La situazione è in via di sviluppo, sono stata aggiornata e sto seguendo da vicino. I primi soccorritori sono sul posto e continueremo a lavorare per fornire aggiornamenti mentre l'indagine continua". Lo scrive su Twitter la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul.



Dinamica tutta da chiarire

Sembra ci siano state diverse sparatorie in diversi punti della metro. Stando ad alcune testimonianze, il sospettato della sparatoria - un uomo alto 1,60 - era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare. Sembra indossassse una maschera antigas. Non è chiaro se le sparatorie sono avvenute sul treno della metro che viaggiava verso nord oppure alla stazione della metropolitana nella 36/ma stradaa Sunset Park o alla stazione della 25/ma strada a Greenwood Heights.