OnePeopleOnePlanet, un coro di voci per celebrare la Terra

Ripercorriamo alcuni momenti della maratona televisiva organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari in occasione della 52.ma Giornata Mondiale della Terra

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Una densa maratona multimediale di 14 ore ha scandito i vari momenti di #OnePeopleOnePlanet 2022, una staffetta di voci e di cuori organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari per celebrare la 52.ma Giornata Mondiale della Terra che ricorre il 22 aprile.

Leggi Anche 21/04/2022 Earth day, un appello a investire nel pianeta Puntata di Doppio Click, programma della Radio Vaticana, dedicata alla Giornata della Terra che ricorre un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera, il 22 aprile, con ...

In difesa della casa comune

L’evento, tenutosi nella suggestiva cornice della Nuvola di Fuksas a Roma e trasmesso in diretta su RaiPlay, si è snodato seguendo in particolare tre indicazioni date durante il pontificato da Papa Francesco. La prima è quella di lavorare per trasformare “il deserto in foresta”. A questa si aggiunge l’invito, rivolto ai giovani, a “fare chiasso” per continuare, in particolare, a lottare per la salvaguardia dell'ambiente. L’altra esortazione, che ha accompagnato la maratona #OnePeopleOnePlanet è quella di non smettere di sperare perché la speranza non delude mai.

“Tutti dobbiamo contribuire a fermare la distruzione della nostra casa comune e ripristinare gli spazi naturali: governi, aziende e cittadini dobbiamo agire come fratelli e sorelle che condividono la Terra, la casa comune che Dio ci ha affidato. (Tweet del Papa per la Giornata della Terra)”

#OnePeopleOnePlanet 2022 si è aperto con la sigla realizzata dalla direttrice d’orchestra Damiana Natali.

In Evidenza L’Apertura L’evento, tenutosi nella Nuvola di Fuksas a Roma, si è aperto con la sigla.

Divulgazione scientifica per i più piccoli

Durante la maratona si sono susseguiti numerosi moduli tematici tra cui quelli su scienza e natura, economia, innovazione, educazione, sport e cultura. “Nel modulo “Tutti giù per (la) Terra”, rivolto ai più piccoli, la divulgazione scientifica si è accompagnata a momenti di intrattenimento e di divertimento.

In Evidenza Tutti giù per (la) Terra La divulgazione scientifica si è accompagnata a momenti di intrattenimento e di divertimento.

Spazio ai giovani

Tra i vari moduli, uno spazio è stato dedicato ai giovani e alla loro centralità nella questione climatica. Si tratta di “Ri Generation”, un progetto ispirato al programma Ri-Generazione Scuola del Ministro dell'Istruzione.

In Evidenza Ri Generation I giovani, anello centrale nella questione climatica.

In vista della COP 27

Nel modulo “Fate Chiasso!” è stata proposta una rassegna di progetti realizzati dai giovani in vista della COP27 che si svolgerà a novembre a Sharm El Sheikh in Egitto.

In Evidenza Fate Chiasso! “Fate Chiasso!” una rassegna di progetti realizzati dai giovani.

Lo stato di salute del Pianeta

Un altro spazio ha ospitato un confronto tra fisici, climatologi, astronomi, geologi, biologi, naturalisti e zoologi.

Mare nostrum

Ambiente, solidarietà e lavoro. Sono questi gli ambiti legati alle testimonianze e alle parole di chi vive il Mediterraneo, il mare non sufficientemente grande per dividere, ma neanche così piccolo da unire.

In Evidenza Ponti sul Mediterraneo Il Mediterraneo, il mare non sufficientemente grande per dividere, ma neanche così piccolo da unire.

Durante la maratona televisiva è stato anche mostrato il documentario prodotto da Entopan e da #OnePeopleOnePlanet in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, che racconta l'incontro internazionale sulla pace svoltosi a fine febbraio a Firenze, un evento al quale hanno preso parte oltre 60 vescovi e 60 sindaci del Mediterraneo.

In Evidenza Mediterraneo: Lago di Tiberiade Durante la maratona televisiva è stato anche mostrato un documentario.

Innovazione

Non sono poi mancati spazi di riflessione e di approfondimento che guardano verso il futuro. Un rotocalco è stato dedicato, in particolare, all’innovazione con focus su sanità digitale e transizione ecologica con case history d’eccellenza.

In Evidenza Futura Smart Un rotocalco è stato dedicato, in particolare, all’innovazione.

Sport

Il valore dello sport è stato poi al centro di un modulo che si è articolato lungo tre direttrici. Innanzitutto quella dei parchi urbani come luoghi di sport in cui valorizzare ambiente e salute. Poi la direttrice che lega pace e sport. Il terzo tema è stato dedicato alla relazione tra disabilità e senso della vita.

In Evidenza Lo sport e la vita Anche il valore dello sport tra i temi di #OnePeopleOnePlanet.

Energia e mobilità

Nella maratona #OnePeopleOnePlanet si è parlato anche di mobilità sostenibile, energia ed economia circolare.

In Evidenza Futura talk Nella maratona #OnePeopleOnePlanet si è parlato anche di energia e mobilità.

Tutto è connesso

Sono anche risuonate voci da varie parti della Terra per conoscere prassi e attività che mettono in primo piano la persona nel suo contesto sociale.

In Evidenza Ponti sul mondo Sono anche risuonate voci da varie parti della Terra.

#OnePeopleOnePlanet si concluso con l’evento musicale intitolato “La voce della Terra”.