Covid. Shanghai, 26 milioni in lockdown

La più grande città cinese affronta la peggior ondata del virus dall'inizio della pandemia e il Dipartimento di Stato Usa consiglia al proprio staff diplomatico di lasciare la metropoli. In Italia è via libera alla quarta dose di vaccino per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e per quanti sono inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra i 60 e i 79 anni

Emanuela Campanile - Città del Vaticano Le ultime notizie che arrivano dalla più grande metropoli cinese, Shanghai, corrono sui social e riguardano il rigido lockdown per combattere una nuova ondata di Covid. La decisione del Dipartimento di Stato Usa Nella città cinese si registrano oltre 20mila casi al giorno e la popolazione - quasi 26 milioni di residenti - dal 28 marzo vive in un severissimo regime restrittivo. Gli Stati Uniti hanno autorizzato la "partenza volontaria" dei propri diplomatici non essenziali dal consolato. Solo tre giorni fa era stato sconsigliato ai cittadini statunitensi di recarsi nella metropoli. Un nuovo vaccino allo studio Dall'Austria arriva la notizia di un possibile nuovo vaccino anti Covid-19. Sembrerebbe essere efficace contro tutte le varianti conosciute fino ad oggi, Omicron compresa e ad indicarlo sono i dati preclinici pubblicati sulla rivista Allergy. Se saranno disponibili finanziamenti sufficienti, i primi studi clinici necessari per l'approvazione potrebbero essere effettuati entro quest'anno. Italia, quarta dose per le categorie più fragili Sulla quarta dose del vaccino, anche in Italia è via libera dopo il pronunciamento di Ema-Ecdc e Cts Aifa. Il richiamo è previsto per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle Rsa e per chi appartiene alle categorie a rischio e abbia un'età compresa tra i 60 e i 79 anni.