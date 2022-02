Primo compleanno per Radio Onda UER

La web radio dell’Università Europea di Roma compie un anno. L’ideatore Carlo Climati: “Il Sinodo dei giovani ci offre ispirazione e provoca nuove risposte”

Vatican News

Radio Onda UER, la web radio di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma, sta per compiere un anno di vita. Le sue trasmissioni on line sono iniziate proprio il 5 febbraio. “Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto finora, insieme ai nostri studenti, che ringraziamo con tutto il cuore per il loro entusiasmo ed impegno”, afferma Carlo Climati, coordinatore e ideatore di Radio Onda UER.

“Tra le ispirazioni di Radio Onda UER – spiega - c’è sicuramente uno sguardo al Sinodo dedicato ai Giovani, che si è tenuto nel 2018. Credo che sia stato un momento importante, significativo e pieno di speranza”. In proposito ricorda la Lettera dei giovani scritta a Papa Francesco nel quale si leggeva: “Il mondo di oggi, che presenta a noi giovani opportunità inedite insieme a tante sofferenze, ha bisogno di nuove risposte e di nuove energie d’amore. Ha bisogno di ritrovare la speranza e di vivere la felicità che si prova nel dare più che nel ricevere, lavorando per un mondo migliore”.

La speranza, afferma Climati, è che Radio Onda UER possa ispirarsi sempre di più a queste parole, impegnandosi per vivere la felicità che si prova nel dare più che nel ricevere. Ascoltando, incontrando, dialogando, accogliendo, dando spazio a tutte e a tutti. “Questo è il percorso che Radio Onda UER sta cercando di seguire, a poco a poco, con la consapevolezza che c’è ancora tanta strada da fare e tanta vita da raccontare”, conclude il suo ideatore.