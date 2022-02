Crisi Ucraina: Putin e Biden disponibili ad incontrarsi

Diplomazia e manovre sul campo continuano a contraddistinguere la crisi ucraina. Il presidente russo, Vladimir Putin, e quello americano, Joe Biden, hanno accettato di incontrarsi ad un vertice, ancora tutto da programmare, proposto dal loro omologo francese, Emmanuel Macron. Intanto dagli Usa arrivano nuovi allarmi per un’imminente invasione russa e le immagini satellitari mostrano schieramenti di truppe di Mosca al confine ucraino

Marco Guerra – Città del Vaticano

“ll vertice tra Putin e Biden si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l'Ucraina", ha annunciato l'Eliseo che si è fatto promotore dell’incontro tra i due leader, proprio mentre aumentano i timori di un'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. Il vertice sarebbe poi esteso a "tutte le parti in causa" e si concentrerebbe su "sicurezza e stabilità strategica in Europa", ha precisato la presidenza francese, aggiungendo che la preparazione dell'incontro Usa-Russia inizierà questo giovedì.

Lunedì all’insegna della diplomazia

La diplomazia intanto è al lavoro anche oggi: prevista in giornata una riunione d'emergenza dell’Osce, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; imminente un nuovo colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri russo e francese e a Bruxelles parleranno della crisi e di sicurezza i ministri degli Esteri dell'Ue. Dagli Stati Uniti però giungono nuovi allarmi per una invasione russa dell'Ucraina che, secondo l'intelligence, sarebbe ormai decisa e imminente. Secondo il premier britannico, Boris Johnson, la Russia starebbe preparando "la più grande guerra in Europa dal 1945". Molto più cauto il ministro della Difesa ucraino, che sostiene invece che "non c'è pericolo di un attacco imminente".

Situazione sul terreno