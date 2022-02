Biden: solo la fratellanza costruisce un mondo migliore

Con una lettera il presidente Usa fa giungere il suo pensiero e i suoi saluti a quanti in tutto il mondo celebrano oggi la Giornata internazionale della Fratellanza umana: serve una cooperazione globale, un dialogo aperto per promuovere la tolleranza, l'inclusione e la comprensione perché le sfide di oggi non si affrontano da soli

Gabriella Ceraso - CIttà del Vaticano

Serve una "cooperazione globale" tra persone di ogni provenienza, cultura e credo per far fronte alle sfide troppo grandi di oggi: la crisi economica, la pandemia da Covid-19 e l'aumento della violenza in tutto il mondo. Non c'è soluzione da soli, come nazioni o gruppi di persone. E' il pensiero centrale della Lettera che il presidente Usa Joe Biden indirizza a quanti oggi celebrano la seconda Giornata Internazionale della Fratellanza Umana indetta dalle Nazioni Unite sul tema “Sotto lo stesso cielo”, e che ha il suo cuore pulsante nelle celebrazioni in programma oggi a Dubai.

Un dialogo aperto che promuova la tolleranza

Per secoli - è la riflessione del presidente americano - una mentalità ristretta basata sulla sopraffazione - per cui, "affinché una persona abbia successo, un'altra deve fallire; se una persona va avanti, un'altra deve rimanere indietro" - è stata causa di conflitti, violenze, persecuzioni e abusi. Oggi il mondo invece chiede, rimarca Biden, di "parlare l'uno con l'altro in un dialogo aperto, per promuovere la tolleranza, l'inclusione e la comprensione". Le grandi sfide della modernità richiedono di "avere una mentalità aperta, cooperativa ed empatica e di assicurare che tutte le persone siano trattate con dignità e come parte a pieno titolo alla società".

Fratellanza è "amarsi l'un l'altro"

Attingendo alla fede, "faro di speranza" nella sua vita personale, Biden si sofferma sul significato stesso della Giornata della Fratellanza umana, che affonda le sue radici nella "regola dell'amarsi l'un l'altro" comune a diverse tradizioni religiose, come anche nel servizio e nella protezione dei più vulerabili. "Insieme - conclude - abbiamo la reale opportunità di costruire un mondo migliore che sostenga i diritti umani universali, elevi ogni essere umano e promuova la pace e la sicurezza per tutti".

Il grazie del Comitato che auspica un movimento globale di promozione della fratellanza

Dal canto suo, il giudice Mohamed Abdelsalam, segretario generale del Comitato Superiore della Fratellanza Umana (Higher Committee of Human Fraternity), ha ringraziato Biden per la sua partecipazione alla Giornata che segna un momento storico nella storia dell'umanità. Il presidente della HCHF, il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, a capo del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ha affermato: "La Giornata Internazionale della Fratellanza Umana è un'opportunità per promuovere il senso di responsabilità verso i poveri, i vulnerabili, i senza tetto e gli oppressi. Spero che la fratellanza umana si trasformi in un movimento globale di promozione dei valori morali condivisi da tutti i popoli di tutti i ceti sociali". A nome del Comitato Superiore della Fratellanza Umana, apprezziamo la dichiarazione del presidente Biden in questo giorno importante".

L'HCHF - con sede nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi - è sostenuto da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, sotto il patrocinio dello Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e patrono della fraternità umana.