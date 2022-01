Mattarella confermato presidente della Repubblica italiana

Al termine di una giornata convulsa, che ha visto saltare tutti gli accordi precedenti per il Quirinale, il parlamento, all’ottavo scrutinio, ha scelto nuovamente Sergio Mattarella come capo dello Stato per il prossimo settennato. Felicitazioni al presidente sono giunte dall'Italia e dall'estero. Francesco Bonini, rettore della Lumsa: una scelta alla ricerca della stabilità del Paese

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Secondo alcuni queste elezioni presidenziali sono state un ‘occasione persa’, ma per la maggioranza del parlamento la rielezione di Sergio Mattarella rappresenta ‘una scelta di stabilità per il Paese’. Nei precedenti scrutini nessun nome era riuscito a raccogliere un numero sufficiente di consensi, dunque, in questa fase ancora difficile a causa della pandemia e di un’economia che fatica a riprendersi, Mattarella è stata la scelta obbligata.

Un vasto consenso

Alle ore 20.20 Sergio Mattarella ha superato il quorum dei 505 voti, limite che gli ha consentito di essere riconfermato presidente della Repubblica italiana. Il capo dello Stato ha ottenuto voti da tutti i partiti dell’area di governo. Alla conclusione dello spoglio Mattarella ha ottenuto 759 preferenze su 983 votanti effettivi, presidente più votato dopo Sandro Pertini. Altre preferenze significative, ma di gran lunga inferiori come quantità, sono andate a Carlo Nordio (90); sull’ex magistrato è confluito il consenso di Fratelli d’Italia. Votato, tra gli altri, anche il giudice antimafia e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, Nino Di Matteo (37).

Un’elezione annunciata

Già nel precedente scrutinio, il settimo, Sergio Mattarella aveva ottenuto 387 voti dai grandi elettori, un primo segnale dell’accordo raggiunto sul suo nome dalla stragrande maggioranza del fronte politico. Ora c’è attesa per le parole che il presidente pronuncerà nel discorso programmatico di fronte al parlamento. Il Paese deve affrontare ancora sfide difficili e la sua guida sarà importante per uscire dalle emergenze sanitaria ed economica.

Le prime parole di Mattarella

Conclusa la seduta elettorale, i presidenti della Camera e del Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, si sono recati al Quirinale per annunciare a Sergio Mattarella la rielezione alla presidenza italiana e consegnargli il relativo verbale. Nell'occasione il capo dello Stato ha pronunciato le sue prime parole dopo la rielezione, confermandosi al servizio dello Stato nelle emergenze attuali, di fronte alle quali le esigenze personali devono lasciare il passo al bene del Paese.

Prossimo passo per l'ufficializzazione dell'elezione, giovedì 3 febbraio nella riunione del Parlamento in seduta comune, che si terrà alle ore 15.30 per il giuramento e il messaggio del Presidente della Repubblica..

Una scelta per la stabilità

Una prima analisi sulla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale ci viene offerta dal professor Francesco Bonini, rettore della Lumsa, la Libera Università Maria Santissima Assunta. La conferma di Mattarella è una scelta di stabilità, afferma Bonini. Inoltre rappresenta un investimento importante per lo stimolo che il garante della Costituzione, prerogativa principale del presidente della Repubblica, può esercitare nei confront dei partiti che proprio in questo frangente elettorale hanno mostrato le loro debolezze. Infine, Mattarella al Quirinale rappresenta - conclude il rettore della Lumsa - una garanzia per il buon andamento dei rapporti tra Italia ed Europa, che devono essere sempre più stretti di fronte alle emergenze che stiamo vivendo, sia qualla sanitaria che quella economica.

I messaggi a Mattarella

Tra i primi a felicitarsi con Sergio Mattarella, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti. "Nel salutare rispettosamente e con viva soddisfazione la Sua rielezione a Presidente della Repubblica - scrive il porporato - esprimo a nome della Chiesa che è in Italia l’augurio che il Suo mandato possa dispiegarsi all’insegna di quei valori di libertà e di solidarietà contenuti nella Carta costituzionale di cui Ella è sempre stato garante attivo e rigoroso. Il Suo esempio di uomo e di statista, lo spirito di servizio e di sacrificio manifestato anche nella presente circostanza, costituiscono un punto di riferimento per tutti i cittadini al di là delle appartenenze politiche e degli schieramenti".

A Mattarella sono giunte le felicitazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Una splendida notizia per gli italiani - scrive in un tweet il premier -. Sono grato al presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato".

Dall'Europa le congratutazioni al capo dello Stato per la rielezione di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. "L'Italia può sempre contare sull'Unione Europea", scrive in un tweet.

Congratulazioni anche dal presidente francese Emmanuel Macron. "So che posso contare sul tuo impegno - afferma il capo dell'Eliseo - per mantenere viva l'amicizia tra i nostri Paesi e l'Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo".

E dagli Stati Uniti le espressioni augurali del capo della Casa Bianca, Joe Biden, che in un tweet ricorda l'incontro a Roma con Mattarella nell'ottobre 2021. "Non vedo l'ora di proseguire i nostri sforzi - scrive Biden - per rafforzare ulteriormente i legami fra Stati Uniti e Italia e la partnership transatlantica e per dare risposte alle sfide globali comuni".