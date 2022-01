Calma tesa in Kazakhstan, ma confermati migliaia di arresti e decine di morti

Il ministero dell'Interno del Paese dell'Asia centrale fa il bilancio delle violenze dei giorni scorsi nelle principali città, contando le persone incarcerate e i danni e confermando la linea del "contrasto ai terroristi". Per "alto tradimento" è stato arrestato anche il capo dell'Intelligence kazaka, Karim Masimov. Non ci sono notizie dell'ex presidente Nazarbayev, mentre continua il blocco di Internet e la sospensione dei voli civili per l'aeroporto di Almaty

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Interno kazako, Erlan Tourgoumbaiev, citato dai media locali, ben 5.135 persone sono state arrestate in Kazakhstan dall'inizio dei violenti disordini scoppiati durante la settimana e che hanno lasciato sul terreno decine di morti. Gli arresti, viene sottolineato, sono avvenuti in relazione a 125 inchieste differenti. Sempre secondo il ministro kazako, i danni economici causati dalle rivolte e dalle violenze ammontano a circa 175 milioni di euro, con oltre 100 filiali di banche saccheggiate e 400 veicoli distrutti."Oggi la situazione è stabilizzata in tutte le regioni del Paese", ha dichiarato Tourgoumbaiev, aggiungendo che però "l'operazione antiterrorismo continua per ristabilire l'ordine".

Un arresto eccellente

Per 'alto tradimento' è stato arrestato il capo dell'Intelligence, Karim Masimov. Resta difficile capire cosa sia veramente successo in questi giorni, e in particolare come le manifestazioni inizialmente pacifiche contro il forte aumento dei prezzi del Gpl abbiamo portato improvvisamente ad attacchi apparentemente ben organizzati contro i palazzi del potere ad Almaty. E come alla protesta iniziale di giovani e lavoratori per il caroprezzi possano essersi sovrapposte componenti mosse da altre motivazioni. Si parla di estremismo islamico o anche di ambiti dello Stato intenzionati ad eliminare quel che resta del potere di Nursultan Nazarbayev, presidente dall’indipendenza del Kazakhstan e per quasi 30 anni, che nel 2019 ha lasciato il posto a Tokayev rimanendo capo del Consiglio di sicurezza fino a mercoledì scorso, quando è stato destituito proprio da Tokayev. Nazarbayev, che oggi ha 81 anni e vive nella capitale Nur-Sultan, la ex Astana così rinominata in suo onore, non ha dato notizie di sé da quando sono cominciate le violenze. Il suo portavoce ha condannato queste indiscrezioni, definendole "false speculazioni". L' ex presidente, assicura, è "in contatto diretto" con il suo successore, attorno al quale invita tutti i kazaki a "stringersi". Sempre mercoledì è stato rimosso da capo dell'Intelligence Masimov, considerato un fedelissimo di Nazarbayev, che 24 ore dopo è stato arrestato.

L'attesa del nuovo governo

La settimana prossima ci si aspetta che Tokayev annunci la formazione di un nuovo governo, dopo avere rimosso nei giorni scorsi quello guidato da Aksar Mamin. Tokayev ha annunciato per l'11 gennaio una giornata di lutto per le vittime degli scontri. Nel frattempo Washington ha autorizzato a lasciare il Paese i dipendenti del suo consolato ad Almaty la cui presenza non sia indispensabile. Intanto, un corrispondente dell'Afp ha constatato che si odono di tanto in tanto colpi d'arma da fuoco sparati in aria da agenti e militari per impedire alla gente di affluire alla piazza centrale dell'ex capitale Almaty. Una trentina di supermercati ha riaperto i battenti, fanno sapere i media locali, consentendo alla popolazione di fare acquisti dopo giorni di tensione. Continua però il blocco di Internet e del servizio di sms, e l'aeroporto di Almaty dovrebbe rimanere chiuso almeno fino a lunedì ai voli civili.