Haiti. Fuggiti e non liberati i missionari rapiti

In una conferenza stampa on line, il portavoce di Christian Aid Ministries ha raccontato come si sono messi in salvo i 12 missionari sequestrati dalla banda haitiana "400 Mawozo"

Emanuela Campanile - Città del Vaticano Una fuga rocambolesca, di notte, dopo 2 mesi di prigionia nelle mani di una violenta banda che li aveva sequestrati durante un attacco armato all'orfanotrofio nel quale lavoravano. Leggi Anche 19/10/2021 Haiti: chiesto un riscatto per la liberazione dei 17 missionari rapiti 13/04/2021 Haiti, rapimenti e violenze in aumento L’epilogo a lieto fine degli ultimi 12 missionari nordamericani di un gruppo di 17, rapiti a metà ottobre, si conosceva già da giovedì scorso ma non invece la dinamica degli eventi raccontata durante la conferenza stampa on line dal portavoce di Christian Aid Ministries, l'organizzazione protestante statunitense a cui appartengono. Approfittando dell’oscurità, i missionari - con loro anche tre bambini: uno di 10 mesi, e due di tre e sei anni - sono riusciti a fuggire attraversando per almeno 16 chilometri una fitta foresta di rovi. Commoventi i ringraziamenti del direttore generale dell’organizzazione protestante, David Troyer, a tutti coloro che hanno pregato e in particolare alla popolazione haitiana per la quale, ha dichiarato, continueranno a lavorare.