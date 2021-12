Germania: Scholz nominato cancelliere

Olaf Scholz e il presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier (AFP or licensors)

Arrivano dalla comunità internazionale le congratulazioni al nuovo leder tedesco mentre il Parlamento tributa il suo saluto all'uscente cancelliere Angela Merkel

Vatican News

Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato nominato cancelliere dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, a Berlino al castello di Bellevue. Dopo l'elezione al Bundestag e la nomina al Quirinale tedesco, ci sarà il giuramento in Parlamento. Scholz è il nono cancelliere dopo la seconda guerra mondiale: prende il posto di Angela Merkel che lascia il suo mandato dopo 16 anni di guida politica del Paese e che ha ricevuto in questa giornata così emblematica, una lunga standing ovation, all'inizio della seduta, dai legislatori.

Nella votazione Scholz ha ricevuto 395 voti, aveva bisogno di un minimo di 369 sì per la elezione. Hanno votato 707 deputati, 3 voti non erano validi. I voti a disposizione della coalizione Spd Verdi e Liberali, che il cancelliere guiderà col prossimo esecutivo, erano 416.

Il saluto e gli auguri della counità internazionale

Dopo il lungo applauso nel Bundestag arrivano i primi messaggi al nuovo leader a livello internazionale. "Non vedo l'ora di lavorare insieme per un'Europa forte e sovrana", scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel che nel contempo tributa il suo ringraziamento ad Angela Merkel per gli anni di "fiduciosa collaborazione". Sulla stessa linea le parole della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del presidente del Parlamento europeo David Sassoli che hanno augurato alla Germania "successo e buona fortuna nell'affrontare i grandi compiti" che l'attendono.

Congratulazioni anche dalla Cina al nuovo leader tedesco.Il presidente Xi Jinping scrive di attribuire "grande importanza alle relazioni tra Cina e Germania" e di essere disposto "a lavorare per spingere i legami bilaterali a un nuovo livello". Xi, ha riferito l'agenzia Xinhua, ha invitato Scholz a cogliere l'opportunità del 2022 con le celebrazioni del 50/esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi per sonsolidare la fiducia politica reciproca e ampliare la cooperazione in vari campi".