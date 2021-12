Covid e vaccini: i medici del Bambino Gesù rispondono ai dubbi

Nel nuovo numero del magazine “A scuola di salute, gli esperti si soffermano sulle vaccinazioni contro il coronavirus dai 5 agli 11 anni e ricordano la validità del vaccino per contrastare la diffusione del virus

Vatican News

“La vaccinazione Covid-19 protegge i bambini dall’infezione e soprattutto dalla malattia che ne può conseguire”. E’ quanto si legge su “A scuola di salute” il magazine digitale a cura dell’Istituto per la Salute dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio. In questo numero, consultabile on-line sul sito www.ospedalebambinogesu.it, si potranno trovare risposte ai dubbi e alle domande dei genitori in tema di vaccinazioni, con un focus specifico per quanto riguarda la fascia tra i 5 e gli 11 anni. Gli esperti sottolineano che nonostante i bambini e i ragazzi si ammalino meno frequentemente rispetto agli adulti, c’è la possibilità che accada e che trasmettano il virus ad altri. “La sicurezza e l’efficacia del vaccino - ribadiscono gli esperti - è stata attentamente monitorata anche negli studi sulla fascia di età 5-11 anni”.

Nel nuovo numero di “A scuola di salute” vengono affrontati diversi temi: come funziona il nuovo vaccino per i bambini e come funzionano in generale i vaccini a mRNA; l’efficacia della protezione contro il virus e le sue varianti; gli effetti della malattia sui bambini, dalla MIS-C al Long-Covid; il ruolo dei bambini nell’immunità di gruppo; come funziona la sperimentazione dei vaccini e come viene garantita la sicurezza; quali sono gli altri vaccini che si fanno tra i 5 e gli 11 anni.

La rivista del Bambino Gesù

Infine, un lungo elenco di risposte alle domande più frequenti dei genitori. “La vaccinazione rappresenta da tempo la misura di medicina preventiva più efficace e più sicura contro le malattie infettive – spiega il professor Ugazio - I nuovi vaccini contro il Coronavirus SARSCoV-2, che si basano su tecnologie totalmente innovative, sono il frutto di una ricerca senza precedenti nella storia dell’uomo. In meno di due anni sono stati identificati, sperimentati e utilizzati vaccini che hanno permesso di controllare una delle peggiori pandemie degli ultimi secoli”.