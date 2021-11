Tensione in Iraq, il Premier sfugge ad un attentato

Tre droni son stati utilizzati per l'attacco nella notte alla residenza del Primo Ministro iracheno, il quale è riuscito a salvarsi. Forte la condanna degli Usa che parla di apparente atto di terrorismo

Il premier iracheno Moustafa al-Kazimi è uscito illeso da un attentato lanciato nella notte contro la sua residenza a Baghdad. Usati tre droni, due dei quali sono stati abbattuti dalla sicurezza del premier. Il terzo è riuscito a far esplodere la sua carica contro la residenza, ferendo due guardie del corpo di Kadhemi. I droni sarebbero stati lanciati da un sito vicino al Ponte della Repubblica. L'attacco mentre manifestanti filo-iraniani protestavano contro il risultato delle elezioni parlamentari del 10 ottobre. Al-Kazimi ha invitato alla calma. Washington condanna quello che definisce un "apparente atto di terrorismo". E Teheran da la colpa ai Paesi stranieri che "non hanno portato nulla in Iraq se non insicurezza e discordia".

Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhemi è un ex capo dei servizi segreti e un abile negoziatore che affronta un futuro incerto dopo le elezioni legislative del mese scorso. Kadhemi, che ha diretto il Servizio nazionale di intelligence iracheno (Inis), ha preso le redini del Paese nel maggio dell'anno scorso dopo che il Parlamento ha concesso al suo gabinetto un voto di fiducia, ponendo fine a settimane di negoziati sulle posizioni ministeriali. Nato a Baghdad nel 1967, ha studiato legge in Iraq, ma poi è partito per l'Europa per sfuggire a Saddam Hussein, lavorando come giornalista dell'opposizione. Dopo che l'invasione del 2003 guidata dagli Stati Uniti ha rovesciato Saddam, Kadhemi è tornato per aiutare a lanciare l'Iraqi Media Network, ha archiviato i crimini dell'ex regime alla Iraqi Memory Foundation e ha lavorato come sostenitore dei diritti umani.