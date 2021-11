Sudan, un accordo politico reintegra il primo ministro

Le proteste che hanno caratterizzato il clima delle ultime settimane in Sudan (AFP or licensors)

Abdallah Hamdok, licenziato nel colpo di stato militare del 25 ottobre scorso, è stato ricollocato ieri alla guida del governo, dopo una intesa con il generale Abdel Fattah al-Burhane. Decisione che prevede anche il rilascio dei funzionari civili detenuti dopo il golpe

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Il mediatore sudanese Fadlallah Burma Nasir, capo dell’Umma Party, uno dei principali partiti politici, riferisce di un accordo che ha coinvolto le organizzazioni della società civile e che prevede il rilascio dei funzionari civili detenuti dopo il golpe del 25 ottobre. Con loro Hamdok formerà un gabinetto indipendente di tecnocrati.

Decisione per porre fine agli spargimenti di sangue

All’accordo si è giunti nonostante la coalizione civile, che condivideva il potere con l’esercito, avesse dichiarato, poco prima, che si sarebbe opposta a qualsiasi colloquio con i “golpisti” e che avrebbe chiesto la continuazione delle proteste. I disordini, mortali, erano nati dopo la presa di potere del generale al-Burhan, che aveva fatto deragliare la transizione ad un governo civile generando una diffusa condanna internazionale con la sospensione di centinaia di milioni di dollari di assistenza economica al Sudan.

Un passo verso la stabilità del Paese?

Secondo le autorità sudanesi sarebbe stata avviata un’indagine sugli omicidi, una quarantina. Le manifestazioni e i sit-in sono spesso sfociati nella violenza, con le forze di polizia e i soldati che hanno usato proiettili veri e gas lacrimogeni per disperdere le folle. C’è da capire quanto questo passo dell'accordo sia la base per una effettiva stabilità politica in Sudan e quanto potere decisionale avrà Hamdok. Qualsiasi ministro del governo che nominerà dovrà infatti essere approvato dal Consiglio sovrano, controllato dal generale al-Burhan.