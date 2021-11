In Belgio al via alla Settimana di incontro islamo-cristiano

In Belgio la settimana di incontro islamo-cristiano

Si apre oggi a Bruxelles, con la visita alla moschea Al Khalil, l’annuale iniziativa del Centro cristiano per le relazioni con l’islam che vuole favorire la conoscenza delle religioni

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Saranno nove giorni di incontri, riflessioni, discussioni e preghiere quelli che il Centro El Kalima ha pensato insieme ad Arcre (Azione per l’incontro delle culture e delle religioni in Europa), Forum Renaissance e Lega islamica di mutuo soccorso, per promuovere il dialogo interreligioso e la conoscenza dell’islam e del cristianesimo attraverso molteplici forme e adeguati mezzi. Ne dà notizia il portale multimediale della Chiesa belga cathobel.be.

Costruire ponti

Il Centro cristiano per le relazioni con l’islam vuole costruire ponti che consentano di conoscere la ricchezza e i valori dell’altro e per questo ogni anno propone una settimana di eventi. In programma ci sono le visite alla moschea Al Khalil, alle scuole attigue e all’Istituto di Studi Islamici e alla cattedrale di Sam Michele e Santa Gudula, un incontro sull’impegno di cristiani e musulmani all’indomani della COP26. E ancora conferenze, una serata di scambi islamo-cristiana con un momento di preghiera comune e la condivisione di pasti fraterni. La settimana si concluderà il 21 novembre, alle 16, con uno scambio sulle azioni di solidarietà a Bruxelles, da parte cristiana e da parte musulmana.