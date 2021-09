In Italia scatta l’obbligo del Green Pass

La Certificazione verde COVID-19 permette di viaggiare su mezzi pubblici, aerei e treni a lunga percorrenza. Si potrà partecipare a eventi e accedere a luoghi pubblici. Stretta anche sulla scuola, con il controllo del Green pass a partire dal 13 settembre

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Stazioni ferroviarie blindate per arginare i no vax, che minacciano di bloccarle per protestare contro la decisione del governo italiano di rendere obbligatorio il Green Pass su mezzi pubblici, aerei e treni a lunga percorrenza. Alla luce delle intimidazioni a politici, medici e ricercatori, il ministro dell’Interno Lamorgese afferma "tolleranza zero". Sul fronte scuola, al via, il 13 settembre, la piattaforma per il controllo del Green Pass.

Inntanto in Brasile aumentano i casi di Covid-19, in circa 36 ore sono stati registrati oltre 24.000 contagi e 839 decessi. Polemiche in Venezuela per la lenta attuazione del piano vaccinale. Secondo l'Organizzazione Panamericana della Sanità, solo il 12 percento della popolazione ha ricevuto la seconda dose, mentre ieri il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato, a partire da ottobre, una campagna di vaccinazione per giovani e bambini con un’età compresa tra i tre anni e i 18.