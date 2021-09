Corea del Nord, lancio di un missile ipersonico. Si riunisce il Consiglio di sicurezza

Riunione d’urgenza, oggi, alle Nazioni, Unite dopo un nuovo lancio di missile da parte della Corea del Nord. Il leader Kim Jong Un chiude al dialogo con gli Stati Uniti

Francesca Sabatinelli - Città del Vaticano

Un nuovo lancio di missile, ma stavolta Pyongyang sembrerebbe andata oltre, sperimentando con successo, chiariscono i nord coreani, un missile ipersonico planante, segnale della volontà della Corea del nord – scrive l’agenzia ufficiale Kcna – di voler aumentare le sue capacità di difesa per mille volte. Il missile può viaggiare a più d 10 volte la velocità del suono, ed è difficilmente intercettabile dai sistemi di difesa missilistica esistenti, il che, nel caso la tecnologia di Pyongyang fosse davvero a questo punto, fa fortemente aumentare i timori sulla sicurezza regionale.

Riunione del Consiglio di sicurezza

Minimizza in parte l’evento la Corea del Sud, secondo la quale si sarebbe ancora nella fase iniziale di sviluppo, il che permette le intercettazioni sia di sul che di Washington. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunirà d’urgenza su richiesta di Usa, Francia, e Gran Bretagna, mentre Kim Jong Un ha respinto l’offerta degli Usa per un dialogo definendola "una facciata per nascondere inganni e atti ostili".