I talebani: l'Afghanistan come la Repubblica islamica dell'Iran

Dopo la partenza dell'ultimo soldato americano, i talebani sono in procinto di organizzare il nuovo assetto del Paese. Intanto arriva la delusione del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per la risposta dell’Europa sui profughi

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Sono iniziati a Doha, in Qatar i colloqui fra Londra e i talebani. L’Intenzione del governo di Boris Johnson è di assicurare un corridoio di uscita dall'Afghanistan ai cittadini britannici e afghani loro collaboratori, rimasti ancora a Kabul dopo il ritiro delle truppe americane. Tuttavia, come affermato da presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo al Forum strategico di Bled, l'Europa deve far sentire la sua voce per poter svolgere un’azione di stabilizzazione, di pace e di sviluppo.

Il modello dell'Iran

Intanto, il governo che i talebani stanno organizzando per l'Afghanistan ha come modello quello della Repubblica islamica dell'Iran. Lo riferisce la Cnn citando proprie fonti, secondo le quali Hibatullah Akhundzada sarà riconosciuto leader supremo del Paese asiatico. Autorità religiosa alla quale viene riconosciuta la più alta carica del Paese, Akhundzada avrà il potere di decidere la linea politica, annullare le leggi e anche rimuovere il presidente. Al leader supremo viene riconosciuta l'ultima parola su tutte le questioni di stato. Akhundzada, che ha guidato i talebani dal 2016, lavorerà principalmente da Kandahar.