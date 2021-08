Perù, governo al completo

Il Paese andino, che ha da poco celebrato i duecento anni di storia repubblicana, ha un nuovo presidente. La nomina dei capi dicastero è ultimata. Il saluto del Papa ai pellegrini peruviani in Piazza San Pietro per l'Angelus di inizio agosto e la sua benedizione al popolo

"Il Signore benedica il vostro Paese sempre". Così questa mattina, dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha rivolto un saluto speciale ad alcuni pellegrini peruviani estendendolo all'intero popolo. Guardando le bandiere del Paese che in diversi sventolavano in Piazza San Pietro, Francesco - che peraltro ha visitato la nazione andina nel gennaio del 2018 - ha ricordato che il Perù ha ora un nuovo presidente.

I principali incarichi

Il presidente della Repubblica peruviano Pedro Castillo ha ricevuto il giuramento dei ministri dell'Economia e della Giustizia, completando così il suo governo formato dai titolari di 18 dicasteri. Tre giorni fa aveva destato una certa sorpresa, dopo il giuramento del presidente del Consiglio Guido Bellido, che nella cerimonia di insediamento dei membri del governo, fossero assenti i responsabili dei due ministeri chiave. Il decreto di nomina di Pedro Francke all'Economia e di An¡bal Torres alla Giustizia, firmato da Castillo e Bellido, è però apparso ieri nella Gazzetta ufficiale El Peruano. Per quanto riguarda i principali incarichi del nuovo governo peruviano, agli Esteri è stato designato Héctor Béjar, alla Difesa, Walter Ayala, agli Interni, Juan Carrasco Millones, alla Salute, Hernando Cevallos, mentre la vicepresidente della Repubblica, Dina Boluarte, ha assunto la responsabilità del ministero dello Sviluppo e dell'Inclusione sociale.

Il giuramento della vicepresidente

Intanto in questi giorni è diventato virale sulle reti sociali il giuramento della vicepresidente del Perù, Dina Boluarte, che, richiesta dalla presidente del Congresso di confermare la sua volontà di difendere la Patria e la Costituzione, ha sorpreso i presenti giurando di volerlo fare prima di tutto "per 'Los Nadies'" (I Nessuno), ovvero per le fasce più povere del Paese. Ispirata, secondo gli esperti, da un poema dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, intitolato proprio 'Los Nadies', Boluarte ha detto con voce ferma: "Per 'I nessuno'. Per quelli che avevano voce e gliel'hanno tolta. Per una Patria sovrana, abbracciata in un unico cuore, sì, lo giuro!".