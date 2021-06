Onu, il riscaldamento globale mette a rischio l’umanità

È drammatico il contenuto della bozza del rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Sono 420 milioni le persone in più sulla Terra che dovranno affrontare "ondate di caldo estremo”

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Carenza d’acqua, esodo, malnutrizione, malattie, estinzione delle specie. La vita sulla terra è in via di drammatica trasformazione climatica, ed il riscaldamento globale, se raggiungesse i più due gradi centigradi anziché i +1,5, ossia la soglia fissata dall’accordo di Parigi, avrebbe impatti irreversibili sui sistemi umani: su 420 milioni di persone per le ondate di caldo estremo e su 80 milioni minacciate dalla fame.

Scelte da affrontare

Il rapporto delle Nazioni Unite è il più allarmistico degli ultimi anni, senza margini di interpretazione, l’umanità è a serio rischio e le conseguenze del cambiamento climatico saranno ben visibili ben prima del 2050: ondate di calore sempre più forti, che colpiranno soprattutto le popolazioni delle megalopoli tropicali in particolare di Asia e Africa. Ci sono davanti all’umanità 30 anni e di questo dovranno tenere conto le scelte politiche. "La vita sulla Terra può riprendersi dai grandi cambiamenti climatici evolvendosi in nuove specie e creando nuovi ecosistemi - si legge ancora – ma l'umanità non può". Il rapporto non sarà pubblicato ufficialmente fino a febbraio 2022, dopo la sua approvazione per consenso da parte dei 195 stati membri.