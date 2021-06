Varato il nuovo governo in Israele

Israele volta pagina sulla lunga crisi politica che ha portato il Paese al voto per quattro volte in due anni. La Knesset ha dato ieri la fiducia al governo guidato da Naftali Bennet. Esigua la maggioranza, decisa però ad andare avanti

Dopo quattro elezioni in due anni Israele ha un governo. L’esecutivo sarà guidato dall’esponente di centro-destra, Naftali Bennet, che ha dalla sua una forte esperienza di ministro, essendo già stato a capo di vari dicasteri, tra i quali quelli della Difesa, dell’Istruzione e dell’economia. 60 voti a favore, 59 contro ed un astenuto, questo il risultato grazie al quale è stato possibile varare un esecutivo dalla maggioranza risicata al termine di un acceso dibattito alla Knesset. Ma la vera notizia è che dopo oltre 12 anni Israele avrà un governo senza la presenza di Benjamin Netanyahu e del suo partito: il Likud. La fine della crisi politica ha comunque portato ieri migliaia di persone a festeggiare in piazza Rabin a Tel Aviv.

Le congratulazioni di Usa e Ue

Di fatto sarà un governo a doppia conduzione. Tra due anni infatti Bennet, esponente del centro-destra, lascerà la carica di premier a Yair Lapid, leader del partito centrista e laico Yesh Atid. Bennet, dunque, subito al lavoro per affrontare le questioni più spinose come la questione palestinese poche settimane dopo il conflitto contro Hamas a Gaza. A lui sono giunte le congratulazioni del presidente Usa Joe Biden e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. In particolare il capo della Casa Bianca ha avuto un colloquio telefonico con Bennett. I due leader si sono detti d'accordo sul consultarsi su tutti i temi legati alla sicurezza dell'area mediorientale. Biden ha detto a Bennett che la sua amministrazione intende lavorare con il governo israeliano sugli sforzi per la pace, la sicurezza e la prosperità di israeliani e palestinesi, esprimendo la volontà di rafforzare la cooperazione.