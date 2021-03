Indonesia. Esplosione all'esterno di una cattedrale cattolica

I feriti sarebbero almeno 14, tra cui cinque fedeli che si stavano recando nella chiesa per assistere alla Messa per la Domenica delle Palme. Secondo la polizia locale si tratta di un attacco operato da due kamikaze. L'esplosione è avvenuta nella città di Makassar, sull'isola indonesiana di Sulawesi

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Due kamikaze a bordo di una moto si sono fatti saltare fuori dal cancello principale della cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia, durante la messa per la Domenica delle Palme. "Volevano entrare nel complesso della chiesa", ha spiegato il portavoce della polizia Argo Yuwono. I due attentatori sono morti nell'esplosione e i feriti sarebbero almeno 14, tra cui cinque fedeli appena arrivati per assistere alla celebrazione.

Le Chiese come obiettivo

In Indonesia, le chiese cristiane sono spesso obiettivo degli estremisti islamici. Nel maggio 2018, sull'isola di Giava tre attentati ad altrettante chiese cattoliche causarono 13 morti. Gli attacchi furono poi rivendicati dall'Is