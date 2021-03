Covax, milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 arrivate in Africa e Cambogia

L' arrivo delle dosi di vaccino nell'Aeroporto di Abuja, in Nigeria (AFP or licensors)

Tra ieri e oggi l’Unicef, partner del programma internazionale per l’accesso equo ai vaccini, ha distribuito milioni di dosi del preparato di AstraZeneca in Nigeria, Angola, Cambogia, Senegal e Gambia, e prima ancora in Ghana e Costa d'Avorio. Prevista la consegna di 90 milioni di dosi in Africa, entro questo mese

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Milioni di dosi di vaccino AstraZeneca/Oxford sono state fornite, fra ieri e oggi, dall’Unicef, per conto del programma internazionale Covax Facility, che ha come obiettivo l'accesso equo ai vaccini contro il Covid-19, in Nigeria, Angola, Senegal, Gambia e Cambogia, . La Nigeria ha ricevuto 3,94 milioni di dosi, l’Angola 624 mila, la Cambogia 324 mila, altrettante il Senegal e il Gambia 36 mila.

Seicento milioni di dosi in Africa entro il 2021

Covax, coordinata da Cepi, Gavi e Oms, con l’Unicef che è partner chiave per la distribuzione, prevede di consegnare circa 90 milioni di dosi di vaccino alla regione africana entro il primo trimestre del 2021, e arrivare a 600 milioni di dosi entro il 2021, per coprire il 20% della popolazione. L’ obiettivo globale del programma è distribuire 2 miliardi di dosi: di queste, 1,3 miliardi riservate a 92 Paesi a reddito basso e medio, entro il 2021, con 14,5 milioni di siringhe a più di 30 Paesi.

In Nigeria quasi 4 milioni di dosi

In Nigeria, ad un anno dall’arrivo nel Paese della pandemia, che ha causato oltre 150 mila contagi e 1.800 morti, sono arrivate ieri 3,94 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca/Oxford, che permetteranno alla National Primary Health Care Development Agency (Nphcda) di cominciare a vaccinare il popolo nigeriano a partire dagli operatori sanitari.

In Angola il 10% dei vaccini per la prima fase

L’Angola è il primo Paese dell’Africa orientale e meridionale a ricevere i vaccini: le 624 mila dosi arrivate rappresentano il 10% di quelle necessarie al Paese in questa prima fase, destinate a operatori sanitari, persone vulnerabili e con diverse patologie. Anche la Cambogia è fra i primi Paesi della regione del Pacifico Occidentale ad aver ricevuto i vaccini grazie a Covax: le 324 mila dosi consegnate fanno parte di un totale di 1,1 milioni di dosi che si prevede arriveranno entro la fine di maggio. Si stima che la Cambogia riceverà dosi per vaccinare il 20 per cento della popolazione (circa 7 milioni di dosi), con ulteriori distribuzioni durante l’anno.

In Senegal l’Unicef distribuisce anche le siringhe

Anche il Senegal ha ricevuto oggi le prime 324 mila dosi di vaccino AstraZeneca/Oxford realizzate in India dal Serum Institute, destinate a vaccinare operatori sanitari, persone ultra sessantenni e chi ha diverse patologie. Ad oggi in Senegal ci sono stati più di 34 mila casi di positività al Covid-19 e oltre 850 morti. Un altro milione di dosi sarà consegnato in aprile 2021 e seguiranno altre distribuzioni per tutto il 2021. L’Unicef ha fornito anche siringhe e contenitori per rifiuti sanitari, con lo scopo di supportare l’inizio della campagna di vaccinazione.

In Gambia, l’aiuto di Covax per il piano vaccinale

Il Gambia, infine, ha ricevuto il primo carico di 36 mila dosi a meno di una settimana dalla presentazione dei documenti necessari da parte del ministero della Salute. Per favorire la somministrazione dei vaccini, Covax ha fornito al Ministero della Salute del Gambia 37.500 siringhe e 375 contenitori per rifiuti sanitari, dando inoltre assistenza per la realizzazione del piano nazionale di distribuzione e vaccinazione, attraverso la formazione dei personale incaricato delle inoculazioni, la valutazione della catena del freddo, la comunicazione del rischio e il coinvolgimento della comunità.