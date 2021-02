G 20: dal vertice le possibili risposte alla pandemia e alla crisi

Ieri si è svolto il vertice G 20, con la presidenza italiana, in modalità videoconferenza. Il forum dei Paesi industrializzati, a cui hanno partecipato i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali, ha preso in esame le emergenze del momento legate alla pandemia o aggravate dal Covid-19

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

La ripresa economica deve essere verde, digitale ed inclusiva. Le parole del presidente della banca centrale europea, Christine Lagarde, indicano che il dopo pandemia non ci restituirà un mondo uguale a quello che era prima. L’intervento della Lagarde è avvenuto nel corso del vertice G 20 a presidenza italiana, in cui sono stati presi in esame gli interventi che la comunità internazionale deve necessariamente e urgentemente mettere in atto per far fronte alle crisi innescate dalla pandemia di coronavirus.

Un mondo diverso dopo la pandemia

E’ un monito quello della Lagarde, in linea con i rischi di cui ha parlato il presidente del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. Si stanno creando forti divari economici tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo e anche all’interno delle economie si sta allargando la forbice tra abbienti e meno abbienti. La situazione va affrontata, secondo gli Stati Uniti di Joe Biden, con un ritorno al dialogo e al multilateralismo. E, in questa direzione, il sì di Washington ad un accordo globale sulla digital tax che la presidenza italiana del G20 punta a raggiungere entro quest’anno. Infine la richiesta di un accesso equo e globale ai vaccini.