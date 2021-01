Tornano su Rai 3 le nuove puntate di “Dottori in corsia" girate al Bambino Gesù

Al via l’11 gennaio la IV stagione della docu-serie realizzata da Stand by me, che racconta la vita dell’Ospedale pediatrico di Roma durante l’emergenza Covid-19. Le nuove puntate andranno in onda in tv su Rai3 alle ore 23.30. In un comunicato, la presidente dell'Ospedale Mariella Enoc:

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Quella che andrà in onda è la quarta stagione della serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione di Federica Sciarelli. Propone in 9 puntate il racconto della vita dell’Ospedale pediatrico nell'anno straordinario caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 e alcune delle storie avranno come protagonisti proprio i bambini e i ragazzi ricoverati nel Centro Covid di Palidoro, Roma. "Le telecamere - informa il comunicato della Rai - entreranno anche nei reparti di cardiologia, chirurgia neonatale, epatologia, reumatologia, neurologia, nefrologia e terapia intensiva, seguendo le storie dei pazienti e delle loro famiglie".

Enoc: orgogliosa di come abbiamo affrontato l'emergenza

"L’emergenza Covid sta impegnando tutti noi in modi che non avevamo immaginato e sono davvero orgogliosa della risposta che l’Ospedale è stata in grado di approntare in tempi rapidi e facendo rete con le istituzioni sanitarie locali e nazionali. La dichiarazione, riportata nel comunicato Rai, è di Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù. "Mi auguro - prosegue - che le famiglie che seguiranno le storie della quarta serie di 'Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù', possano cogliere il messaggio molto importante di adottare tutte le misure di precauzione necessarie per prevenire il contagio da coronavirus nella vita quotidiana, ma allo stesso di non trascurare mai i controlli sanitari per timore del virus, continuando ad aver fiducia nelle cure offerte in sicurezza in ospedale".

Un servizio pubblico, integrato da informazioni online

In questo senso, sottolinea la presidente del Bambino Gesù, la nuova produzione "si conferma come espressione di autentico servizio pubblico". Inoltre, l'Ospedale affiancherà alla messa in onda delle puntate un’attività di comunicazione online con l’obiettivo di fornire alle famiglie una corretta informazione. Sul portale www.ospedalebambinogesu.it verranno pubblicati, infatti, articoli e approfondimenti sulle patologie affrontate in ogni puntata. I contenuti verranno anche condivisi attraverso i canali social dell’Ospedale. Hashtag ufficiale: #Dottoriincorsia.