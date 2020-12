Declinare i diritti umani in musica

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani. I programmi musicali della Radio Vaticana realizzano una puntata speciale dedicata al tema e coordinata dall'Ebu, l'organismo internazionale che associa diversi operatori pubblici e privati del settore della teleradiodiffusione su scala nazionale e che opera sui canali Eurovisione ed Euroradio. Partecipano a un progetto ideato dalla Bbc cui fanno parte altre 36 radio del circuito, che trasmetteranno il brano Voices di Max Richter, scritto usando il testo della dichiarazione nella lettura di cittadini provenienti da Nazioni differenti, ciascuno leggendo il testo nella propria lingua

Marco Di Battista - Città del Vaticano

I diritti umani in musica trasformano l’arte in testimonianza, le voci di tutto il mondo diventano Voices. È questo il titolo della composizione di Max Richter che potremo ascoltare stasera alle 22.05 per una edizione speciale di Spazio EBU, il programma del giovedì dedicato ai concerti Euroradio. Il compositore ha utilizzato il testo della Dichiarazione universale, letto da persone di Paesi differenti, e lo ha trasformato in musica. Il progetto è stato lanciato dalla BBC Radio 3 e realizzato dalla Unione Europea di Radiodiffusione con la partecipazione di 37 radio di 34 Paesi, dall’Australia al Vaticano, dalla Germania agli Stati Uniti, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.

Un messaggio di speranza ancora più attuale

Voices ha coinvolto Richter e la sua collaboratrice Yulia Mahr in dieci anni di lavoro ed è stato eseguito per la prima volta a Londra nel febbraio 2020, alcune settimane prima che la pandemia portasse cambiamenti senza precedenti nella vita dei cittadini di tutto il mondo. Con mesi di incertezza ancora all'orizzonte, i messaggi incoraggianti di comunità e di speranza della registrazione di oggi assumono così un significato ancora più forte.

Musica e media per promuovere i diritti umani

Quattro le motivazioni che hanno spinto la BBC a proporre questo brano: riunire una comunità di milioni di ascoltatori per celebrare la Giornata delle Nazioni Unite per i diritti umani, usare la musica per affermare fortemente l'importanza di questi, specialmente alla fine di un anno, il 2020, senza precedenti, ricordare che i media del servizio pubblico devono impegnarsi nella promozione della diversità e dell'inclusione, ricordare che ciascun membro dell'EBU deve supportare gli altri, anche fornendo accesso a contenuti musicali diversificati e di alto livello.

Il concerto di stasera è stato registrato il 4 dicembre scorso presso lo Studio 1 della BBC con l’Ensemble Max Richter (con lo stesso compositore alle tastiere), l’attrice Sheila Atim, il soprano Grace Davidson, la violinista Mari Samuelsen, l’Ensemble vocale Tenebrae. Tutti diretti da Robert Ziegler. Chi vuole può riascoltarlo - solo per una settimana! - qui: https://www.vaticannews.va/it/podcast/radio-vaticana-musica/spazio-ebu.html.