Muore a 92 anni Amos Luzzatto, scrittore e studioso

Scrittore, medico, studioso, è stato presidente dell'Ucei dal 1998 al 2006

Michele Raviart - Città del Vaticano

E' morto a Venezia all’età di 92 anni Amos Luzzatto, scrittore, docente universitario, medico, studioso ed ex presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) dal 1998 al 2006. Nato a Roma il 3 giugno del 1928, trascorse i primi anni della giovinizza tra Gerusalemme e Tel Aviv. Laureato in medicina nel 1953, è stato primario in vari ospedale e professore, con particolare interesse per le applicazioni matematiche alla clinica.

Una voce contro l'antisemitismo

Parallelamente si è dedicato attivamente agli studi di cultura ebraica - ha tradotto e commentato il libro di Giobbe e il Cantico dei Cantici - e alla poltica, militando a lungo nel Pci. Numerosi i suoi scritti, con particolare attenzione alla lotta all'antisemitismo e ad ogni forma di razzismo.

Il ricordo della comunità ebraica

"Con Amos Luzzatto scompare un leader e un uomo straordinario”, ricorda in una nota Noemi Di Segni, attuale presidente dell'Ucei. "E' un segno indelebile quello che Amos, per due mandati presidente dell'Ucei, saggista e attivo divulgatore della plurimillenaria esperienza ebraica, ha lasciato in tutta la società italiana. Un segno profondo, con mille incessanti battaglie intraprese per l'affermazione dei diritti umani, la difesa della Memoria, la lotta contro ogni forma di odio, razzismo e pregiudizio", scrive Di Segni. Ora, continua, "siamo tutti piu' smarriti ma anche sostenuti dall'eredita' morale e dagli insegnamenti che ci ha trasmesso negli anni. Uno sforzo che dovra' essere proseguito senza tregua per affermare valori e principi con coerenza ed esempio personale".