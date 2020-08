Libano: esplosioni nel centro di Beirut, almeno 50 morti

Nel pomeriggio la capitale libanese è stata scossa da due potenti deflagrazioni. Le dinamiche sono ancora poco chiare. Fonti di sicurezza attribuiscono la causa a del nitrato di sodio conservato in un magazzino

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

La scena delle esplosioni al porto di Beirut è drammatica. Nelle immagini, condivise sui social, si vede una densa colonna di fumo. L’onda d’urto, a forma di fungo, è gigantesca. Vaste zone del porto sono state rase al suolo. "Ciò che è successo - ha dichiarato in lacrime il governatore della capitale libanese, Marwan Abboud - ricorda Hiroshima e Nagasaki, nulla di simile era mai accaduto in passato in Libano". Le esplosioni, avvertite anche a Cipro ad oltre 200 chilometri di distanza, hanno provocato la morte di almeno 50 persone e migliaia di feriti. Il bilancio è ancora provvisorio. Il ministro della Salute libanese ha chiesto a tutti i medici e il personale sanitario di raggiungere gli ospedali della capitale per soccorrere i feriti. La Croce Rossa libanese ha riferito di un gran numero di persone sepolte sotto le macerie e intrappolate nelle loro case. Hanno riportato danni centinaia di edifici tra i quali anche il Palazzo Baabda, residenza del presidente, e diverse ambasciate tra cui quelle di Russia e Kazakistan.

Il momento dell'esplosione nel porto di Beirut

Un Paese in lutto

Sono ancora da accertare le cause. Secondo fonti locali, l'esplosione è stata innescata da "un carico di nitrato di sodio" sequestrato un anno fa e tenuto in un magazzino nel porto della capitale libanese. Secondo altre fonti, l'esplosione è avvenuta in un'area del porto dove ci sono depositi di esplosivi. Il presidente libanese, Michel Aoun, ha convocato il Consiglio supremo di difesa per una riunione urgente in serata. Le deflagrazioni hanno scosso il porto di Beirut mentre il Paese attraverso una delle più gravi crisi economiche e finanziarie degli ultimi anni. Le autorità israeliane hanno dichiarato di “non avere nulla a che vedere” con quanto successo nel pomeriggio nella capitale libanese. Il ministro degli esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, ha affermato che si è trattato di un incidente. Quella di domani, ha detto il premier libanese Hassan Diab, sarà una giornata di lutto nazionale.