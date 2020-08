Accordo tra Emirati Arabi e Israele: rapporti diplomatici per la pace in Medio Oriente

Il presidente Trump ha annunciato la prossima firma di un’intesa di pace tra Israele ed Emirati Arabi, raggiunta grazie alla mediazione americana. In base all’accordo, lo Stato ebraico rinuncia all’annessione di diversi territori palestinesi della Cisgiordania

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

La prossima firma dell’intesa di pace tra Israele ed Emirati Arabi è stata annunciata con toni entusiastici dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo una telefonata a tre tra lo stesso capo della Casa Bianca, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il principe Mohammed bin Zayed. L’accordo servirà a stabilire piene relazioni diplomatiche tra i due Paesi, con ricadute positive sul piano commerciale e turistico, ha detto Trump. Israele ha accettato di sospendere l'annessione di parti della Cisgiordania, un’iniziativa, ha precisato tuttavia Netanyahu, che viene solo rinviata e non cancellata; il premier, comunque, parla di nuova era nei rapporti tra Israele e mondo arabo. L'intesa 'farà avanzare la pace in Medio Oriente', si legge in un comunicato congiunto di Usa, Israele ed Emirati. Anche Joe Biden, candidato democratico alla presidenza Usa nel confronto elettorale del 4 novembre prossimo contro Trump, plaude all'accordo che normalizza i rapporti tra Israele ed Emirati Arabi, definendolo ‘un passo storico per unire le profonde divisioni del Medio Oriente’ e che lascia intatta la soluzione dei due Stati. Dello stesso avviso i commenti degli Emirati.

La delusione palestinese

Di tutt’altro tenore le reazioni palestinesi. Il presidente dell'Autorità nazionale Mahmoud Abbas ha convocato una riunione d'emergenza della leadership palestinese dopo l'annuncio dell’accordo. Hamas e la Jihad islamica hanno criticato duramente l’annuncio dell’intesa. Ogni ‘normalizzazione’ dei rapporti con Israele – si legge sul sito di Hamas - è ‘un tradimento’. Anche la Jihad islamica, citata dai media, afferma che l’intesa rappresenta una sottomissione allo Stato ebraico e non cambia lo stato delle attuali frizioni tra Israele e palestinesi.