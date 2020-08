Hong Kong: arresti per violazione della legge sulla sicurezza

Ad Hong Kong prime applicazioni della nuova legge sulla sicurezza voluta dalle autorità di Pechino per l’ex colonia britannica. Jimmy Lai Chee-ying, noto imprenditore, è stato arrestato per aver violato la normativa

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

È sospettato di aver infranto la nuova legge sulla sicurezza voluta dalle autorità della Cina, per questo l'imprenditore Jimmy Lai Chee-ying, 71 anni, è stato arrestato dalla polizia di Hong Kong che , dal canto suo, conferma su Twitter di aver messo in manette sette persone di età compresa tra i 39 ed i 72 anni, ma senza fornirne i nominativi. L’accusa per tutti è di aver infranto le nuove norme, che a lungo sono state avversate da proteste di piazza. Lai, tra l’altro, è diventato nelle scorse settimane un personaggio pubblico proprio per aver sostenuto il movimento che ha fortemente contestato le iniziative di Pechino. Jimmy Lai Chee-ying, stando a quanto riferisce il giornale South China Morning Post, sarebbe stato prelevato dagli agenti del Dipartimento per la sicurezza nazionale dalla sua residenza, con l’accusa di collusione con un Paese straniero e per dichiarazioni sediziose e cospirazione. Nell’operazione sono stati arrestati anche due figli dell’imprenditore. Jimmy Lai ad Hong Kong è un vero magnate. Ha fondato una nota catena d’abbigliamento e una società d’informazione quotata in borsa

Altri arresti in vista

Intanto l’operazione della polizia sta continuando e non è escluso scattino altri arresti in base alla nuova contestata legge sulla sicurezza nazionale, che Pechino ha voluto per l’ex colonia britannica di Hong Kong. Il capo d’accusa nei confronti di Lai, che ha avuto frequenti contatti con gli Stati Uniti, può essere punito anche con l’ergastolo. Il magnate era già finito in carcere in passato, l’ultima volta a febbraio. Gli arresti delle ultime ore arrivano dopo le sanzioni imposte la scorsa settimana dal Dipartimento del Tesoro Usa, che hanno colpito anche la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam.