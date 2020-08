Ferragosto solidale con Sant’Egidio

Nel giorno in cui la Chiesa celebra l’Assunzione di Maria, la Comunità sarà al fianco dei più poveri e dei più soli. Appuntamenti a Roma e in tutta Italia

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Pranzi e cocomerate insieme ad anziani, senza dimora, italiani e stranieri in difficoltà. Così la Comunità di Sant’Egidio festeggerà il 15 agosto in diversi comuni italiani. Sarà dunque una giornata solidale, anche se segnata dalla pandemia e dalle sue conseguenze, che vuole essere anche di speranza per il futuro. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la Comunità di Sant’Egidio propone nel giorno in cui la Chiesa celebra l’Assunzione di Maria, momenti di incontro con gli amici di tutto l’anno. Tra questi, numerose famiglie italiane che si sono trovate in difficoltà economiche dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria.

“Perché dalla crisi si esce solo insieme. Appuntamenti a Roma e in tutta Italia”

Da Palermo a Milano

A Roma, il “Ferragosto della solidarietà” sarà vissuto anche nei numerosi cohousing realizzati da Sant’Egidio in diversi quartieri della capitale dove, ad aiutare al fianco dei volontari, si sono offerti alcuni rifugiati arrivati con i corridoi umanitari. L'appuntamento del 15 attraversa il Paese da Milano a Palermo, passando per città come Padova, Genova, Novara e Trieste.