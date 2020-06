Le 94 primavere di Sua Maestà Elisabetta II

Nessuna celebrazione pubblica, nessuno sparo di cannone per celebrare il compleanno della regina Elisabetta. A causa del lock down per la pandemia, la stessa sovrana li ha ritenuti "inappropriati". Queen Elisabeth è il monarca che ha regnato più a lungo nella storia britannica, ha incontrato 4 Papi come regina, 5 in vita. Nata il 21 aprile del 1926, il suo compleanno viene festeggiato - ufficialmente - il secondo sabato di giugno, oggi, sabato 13

Regina a 25 anni, Elisabetta viene incoronata il 2 giugno 1953 nell'Abbazia di Westminster. Sono passati 67 anni e, ad oggi, il regno di Queen Elisabeth II è il più longevo della storia britannica. Sul trono da più di mezzo secolo, ha assistito a cambiamenti epocali incontrando personaggi che nel mondo hanno fatto la storia, Pontefici compresi.

Prima visita in Vaticano come regina

La prima visita della regina in Vaticano, in realtà è la seconda - dopo quella del 1952 in cui incontrò come erede al trono, Pio XII - e risale al maggio 1961. Con il consorte, il principe Filippo, si recò in udienza da Papa Giovanni XXIII.

In Vaticano da Giovanni Paolo II

Nel 1980, Elisabetta II è la prima monarca britannica a fare una visita di Stato in Vaticano. Durante questo incontro con Papa Giovanni Paolo II, la regina e capo della Chiesa d'Inghilterra, accoglie pubblicamente il progetto del Pontefice di visitare la Gran Bretagna nel 1982: un visita pastorale e non di Stato. Diciotto anni dopo, Elisabetta II sarebbe ritornata in Vaticano.

Papa Benedetto XVI in Gran Bretagna

Il 2010 è l'anno del viaggio apostolico di Papa Benedetto in Gran Bretagna. L' occasione è la beatificazione del cardinale John Henry Newman, ora santo. A Edimburgo, in Scozia, l'incontro con la regina Elisabetta II.

Nel 2014 l'incontro con Francesco

Infine, nell'aprile 2014, la regina si reca in visita di Stato in Italia e, dopo aver incontrato il presidente Napolitano, raggiunge il Vaticano dove è accolta da Papa Francesco. La sua visita è coincisa anche con il 32° anniversario dell'inizio della guerra delle Falkland, le isole conosciute in Argentina come Las Malvinas, controllate dal Regno Unito, ma rivendicate dal Paese di origine del Pontefice.