20 anni fa la morte di Bartali, campione e Giusto tra le Nazioni

Il 5 maggio di vent’anni fa la scomparsa di Gino Bartali, indimenticabile campione del ciclismo. Un uomo grande nello sport e nella vita. Il 23 settembre 2013 venne dichiarato Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem, il memoriale israeliano delle vittime dell'olocausto, riconoscimento per i non ebrei, che hanno rischiato la vita per salvare ebrei durante le persecuzioni naziste.

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

La figura di Gino Bartali evoca nelle persone di tutte le età entusiasmo, ammirazione e rispetto. Il campione delle due ruote, scomparso venti anni fa all’età di 85 anni, svolse la sua attività agonistica dagli anni ’30 agli anni ’50, attraversando anche la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Fu proprio durante quel doloroso conflitto che Bartali, grazie alla sua popolarità, riuscì, con la scusa degli allenamenti per tenersi in forma, a salvare la vita a centinaia di ebrei, che sarebbero invece stati vittime della ferocia nazi-fascista.

Bartali, campione nello sport

Tre Giri d’Italia, due Tour de France, quattro Milano-Sanremo e tre Giri di Lombardia. Questi i principali allori, che figurano nel palmares di Bartali. Ma anche dopo la carriera agonistica, il campione toscano rimase nel mondo delle due ruote, emblema di uno sport d’altri tempi in cui la fatica e la lealtà erano gli aspetti predominanti. Leggendaria la rivalità con il “campionissimo” Fausto Coppi, rivalità che non impedì ai due di essere amici. Emblematico il famoso passaggio della bottiglia d’acqua, durante l’ascesa del Col du Galibier, al Tour del France del 1952. Per tutti questi motivi Bartali è stato un esempio e un modello da seguire anche per tutti i corridori che sono venuti dopo di lui. Lo sottolinea Paolo Alberati, ex ciclista e autore di diversi libri su Gino Bartali.

Ascolta l'intervista a Paolo Alberati

Bartali, campione nella vita