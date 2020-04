Volontariato per le strade di Roma ai tempi del coronavirus

In questi giorni a tutti è chiesto di restare a casa. Ma come fai, se la casa non ce l’hai? Anche il Papa in diverse occasioni ha ricordato il problema di tanti che , come succede a Roma, sopravvivono grazie alle organizzazioni assistenziali e le parrocchie che vengono in aiuto. Ma come si fa con i rischi di contagio Covid-19? Uno dei gruppi di volontari che non ha smesso il servizio nei tempi del coronavirus è la Comunità Santo Stefano

Charlotta Smeds - Vaticano

In questi giorni sono poche le organizzazioni assistenziali che riescono a continuare il loro servizio ai tanti senzatetto della capitale. Il Forum del Volontariato per la Strada di Roma conta 2.800 volontari divisi in 44 associazioni, ma molti di loro hanno scelto di ridurre l’attività per le difficoltà che la situazione ha creato. Oggi a Casa Santa Marta, così come nell’omelia del 31 marzo, Papa Francesco ha chiesto di non dimenticare chi vive per strada:

“Preghiamo oggi per coloro che sono senza fissa dimora, in questo momento in cui ci si chiede di essere dentro casa. Perché la società di uomini e donne si accorgano di questa realtà e aiutino, e la Chiesa li accolga”.

La carità non può mai venir meno

Una delle associazioni che non hanno interrotto, malgrado le difficoltà, la distribuzione di viveri è la Comunità Santo Stefano che da 25 anni, ogni lunedì, è presente alla Stazione Tiburtina. Il fondatore Armando Andreoni spiega il motivo:

“Questo è un momento di prova per tutti. Ma chi soprattutto rischia di rimanere tagliato fuori, senza alternative, sono i poveri senza fissa dimora. Noi abbiamo ricevuto dalla vita casa e sicurezze. Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente dobbiamo dare. Non si può morire di fame per il coronavirus. La carità non può mai venir meno”.

Ogni lunedì da 27 anni

I 20 volontari della Comunità Santo Stefano proseguono, ogni lunedì sera, la raccolta di pasti caldi dalle famiglie e dalle parrocchie che cucinano per i senzatetto. Le monoporzioni preparate vengono poi portate alla Stazione Tiburtina, dove chi ha bisogno sa di trovarle. Tutto avviene all’aperto da sempre, e così in questi tempi di epidemia si riduce anche il rischio di contagio.

“I nostri amici che vivono in strada hanno timore come tutti del contagio e si mettono in fila mantenendo la distanza. Alcuni di loro indossano una mascherina, come tutti noi che distribuiamo i pasti”, sottolinea Armando Andreoni.

I ristoranti chiusi danno viveri che scadrebbero

In questi 25 anni il gruppo di volontari ha costruito una rete di conoscenze anche tra le pizzerie e i ristoranti. Quando i ristoranti della capitale hanno dovuto chiudere per venir incontro alle restrizioni al fine di ridurre il contagio, hanno chiamato la Comunità Santo Stefano chiedendo loro di venire a ritirare il cibo che era nei frigoriferi per distribuirlo tra i loro poveri.

La richiesta aumenta

Agli abituali 70 poveri del lunedì si è aggiunta un’altra trentina di persone da ogni parte di Roma, proprio perché sono venute meno le associazioni che erano presenti nei loro luoghi di permanenza abituali.

In un primo tempo le associazioni hanno avuto grandi difficolta di movimento per via delle eccezioni circa le attività di volontariato non previste dal primo Decreto (DCPM di marzo). Con gli ultimi decreti la situazione sta migliorando rendendo più facile alle associazioni di volontariato di svolgere il loro servizio.

Grande solidarietà

“La cosa bella che abbiamo riscontrato da subito è la grande solidarietà e il desiderio delle nostre famiglie di aiutare in questo momento di difficoltà per tutti”, nota ancora Armando Andreoni.