Covid-19, la clownterapia dei Dottor Sorriso è anche in video

La Fondazione resta accanto ai bambini anche durante la pandemia. Da questa settimana i pazienti pediatrici potranno ricevere la Terapia del Sorriso a distanza videochiamando i Dottori del Sorriso, sia in ospedale che a casa. L'intervista al direttore, Cristina Bianchi

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

“I bambini ricoverati in ospedale, ora più che mai, hanno bisogno di qualche ora di spensieratezza, non possiamo lasciarli soli”. A lanciare l’appello è la Fondazione Dottor Sorriso, che da 25 anni rasserena la degenza ospedaliera dei pazienti pediatrici attraverso la Terapia del Sorriso. La Fondazione ha lanciato così la campagna “Non lasciamoli soli” a sostegno del nuovo progetto “Il sorriso chiama”. Obiettivo è garantire, a distanza ed in accordo con gli ospedali con cui collabora la Fondazione, il servizio di Terapia del Sorriso ai bambini che ne hanno bisogno. Un progetto nobile che intende non distogliere l'attenzione da chi vive una situazione di ansia superiore al normale, perché spesso deve associare la situazione di disagio personale - in tenera età - anche alla preoccupazione per l'emergenza generale.

“Per noi è una nuova sfida”

“Se è vero che noi tutti siamo chiusi a casa, ciò vale ancora di più per i bambini in una stanza di ospedale. Abbiamo deciso di non lasciarli soli”. Inizia così l'intervista con la dottoressa Cristina Bianchi, direttore di Fondazione Dottor Sorriso, che a VaticanNews sottolinea come per i Dottori del Sorriso si tratti di una sfida nuova, da affrontare “nella consapevolezza che il servizio di assistenza ai piccoli pazienti - fondamentale anche per la loro terapia - deve andare avanti in questo periodo di emergenza. “I bambini sono i più indifesi nei confronti della malattia - afferma Bianchi - ed in questo momento vivono una situazione generale più difficile rispetto a quella abituale, vista l'allerta massima nelle strutture ospedaliere”.

Ascolta l'intervista a Cristina Bianchi

Come aderire al progetto

I genitori potranno prenotarsi online sulla piattaforma per ricevere una videochiamata dai Dottori del Sorriso, clownterapeuti professionisti della Fondazione. Basterà inserire i propri dati e il numero di telefono o l’indirizzo email su cui essere contattati per stabilire data e ora dell’appuntamento con il Dottore del Sorriso. È possibile prenotarsi anche chiamando il numero verde 800587707 o il numero nazionale 0293796488 negli orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00. Per sostenere la campagna “Non lasciamoli soli” è possibile fare una donazione online sul portale della Fondazione.

La Fondazione Dottor Sorriso

La Fondazione Dottor Sorriso nasce un quarto di secolo fa, nel 1995, con la missione di sconfiggere la paura e la tristezza dei bambini ricoverati in ospedale. I Dottori del Sorriso, ogni settimana, visitano i reparti pediatrici portando la Terapia del Sorriso, una cura speciale che mira a trasformare la paura in coraggio. Il timore in speranza. Negli anni - riporta la Fondazione - si è registrata una riduzione fino al 20% della somministrazione di analgesici, oltre ad un aumento delle difese immunitarie dei piccoli pazienti. Fondazione Dottor Sorriso lavora in 30 reparti di 18 strutture ospedaliere ed in 4 istituti per disabilità fisiche ed intellettive, operando in 12 province italiane. Tra gli ospedali, solo per citarne alcuni, ricordiamo il San Raffaele di Milano, il Bambino Gesù di Roma ed il Policlinico di Bari.