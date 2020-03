Europa nuovo epicentro della pandemia. Emergenza nazionale negli USA

Mentre cala la diffusione dei contagi in Asia, l’Europa si blinda varando misure di contenimento della pandemia senza precedenti. Gli Stati Uniti dichiarano l'emergenza nazionale

Marco Guerra - Città del Vaticano

L'Asia ha superato il momento più difficile, ora è l'Europa il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus. È quanto rileva l'Organizzazione mondiale della Sanità. In Corea del Sud e in Cina prosegue infatti il calo dei contagi. Il centro coreano per le malattie riferisce di soli 107 nuovi casi, nuovo minimo da oltre due settimane. Secondo le autorità cinesi sono appena 11 i nuovi contagiati, tutti nell'Hubei, la provincia epicentro dell'epidemia.

Commissione Ue garantisce aiuti economici



Dall’adozione di rigide misure di contenimento arrivano dunque segnali positivi. Anche per questo in Europa tutti i governi hanno varato divieti e disposizioni che vanno nella direzione di uno stop di tutte le attività non essenziali. Polonia, Danimarca, Cipro, Slovacchia, Repubblica Ceca hanno disposto la chiusura completa delle frontiere a tutti gli stranieri. L’Ue esorta tutti gli stati membri a garantire la circolazione delle merci che inizia anch’essa a fronteggiare diversi blocchi e rallentamenti. Serve una reazione forte e univoca dell’Ue, hanno detto a margine di un colloquio telefonico, il premier italiano Conte e il presidente francese Macron. “Faremo qualsiasi cosa per sostenere gli europei e l'economia europea", ha garantito la presidente della Commissione Ue, Von der Leyen, rassicurando le borse crollate a seguito della dichiarazioni precedenti della presidente della Bce sullo spread.

Chiusi parchi e ville



Intanto l’allarme cresce negli Stati Uniti, dove si registrano 1.900 casi e almeno 41 morti. Trump ha dichiarato l’emergenza nazionale e sono state approvate misure di sostegno economico e sanitario per la popolazione. Da segnalare anche le nuove restrizioni in Italia volute dalle amministrazioni locali che hanno disposto la chiusura dei Parchi e delle Ville comunali per evitare assembramenti.