Coronavirus: oltre 5mila le vittime, in Cina guarigioni all’80%

Si aggiornano i numeri dei contagi a causa del Covid-19. Mentre in Europa i Paesi coinvolti cercano soluzioni per tamponare il contagio, si registra il dietro front della Banca Centrale Europea sugli aiuti economici così le Borse respirano

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Sono oltre 5mila i morti nel mondo a causa del coronavirus. In Iran il numero dei decessi è arrivato a 514, l’Italia è a oltre mille morti, secondo il bilancio di ieri sera. La buona notizia arriva dalla Cina con soli 8 casi registrati e 7 vittime, le guarigioni sono all’80%. Anche in Corea del Sud, più guarigioni che casi. Da Pechino sono giunti a Roma alcuni dottori e 31 tonnellate di materiale sanitario per supportare il personale medico.

Ue: evitare danni permanenti all’economia

L’Italia però si trova isolata perché l’Austria ha chiuso 47 valichi minori di frontiera, la Germania – dove è sospesa fino al 6 aprile l’attività didattica in scuole e asili – ha interrotto i collegamenti ferroviari diretti con la penisola. E mentre il governo sta vagliando nuove misure in un tavolo di confronto con industriali e lavoratori, la Borsa di Milano riprende fiato dopo l’ipotesi della Banca Centrale Europea di futuri tagli dei tassi di interesse. Ieri Piazza Affari aveva chiuso con meno 16 per cento. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha presentato le misure europee per affrontare l’emergenza coronavirus. Ha invitato a prendere decisioni audaci e coraggiose per evitare danni permanenti alle nostre economie. Assicurata la massima flessibilità sul patto di Stabilità e gli aiuti di Stato. Per la presidente, all’Italia sarà dato “tutto quello di cui ha bisogno e tutto quello che chiederà”.

In Usa alcuni stati chiudono le scuole

Deciso lo stop anche delle competizioni di calcio europee, ferma la Premier League inglese, rinviato il Gran Premio di Formula uno d’Australia. Negli Usa, Washington ha decretato la chiusura delle scuole dopo San Francisco. Sono al momento 1.600 contagiati, 41 morti.