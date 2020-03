Coronavirus, Oms: pandemia controllabile Si aggiornano i numeri

Si aggiornano i numeri del Coronavirus nel mondo: 126mila circa i casi in oltre 110 Paesi, si contano 4600 vittime, ma sono quasi 70 mila le persone guarite. In Italia nuove misure restrittive per contenere i contagi di quella che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ieri una pandemia

Elvira Ragosta - Città del Vaticano

Una pandemia controllabile, dice oggi il direttore generale dell’Oms Gehebreyesus, “se i paesi mettono in campo misure per contrastarla”.

Cina e Europa

Intanto, in Cina, il picco è stato ormai superato e i contagi diminuiscono.. A Wuhan, focolaio del Covid-19, solo 8 i casi riportati ieri. Scendono anche i numeri in Corea del Sud dove si registra il livello più basso di contagi da più di due settimane. Diversi i Paesi europei in cui si è decido di sospendere le attività scolastiche per arginare la diffusione dei casi. Francia e Spagna presentano numeri molto simili all’interno dei loro territori, ovvero circa 2200 contagiati e 50 vittime, mentre sono 400 i contagi registrati in Belgio.

Gli Usa bloccano i voli dall’Europa

Secondo il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l’Europa sarebbe stata lenta a reagire all’epidemia. Per questo ha deciso di bloccare da domani e per 30 giorni i voli provenienti dai paesi europei, tranne quelli dal Regno Unito. In un discorso dallo studio Ovale, Trump annuncia anche misure per alleviare la crisi economica causata dalla pandemia, tra le quali quella di fornire aiuto finanziario ai lavoratori che sono ammalati, in quarantena o che si stanno prendendo cura di altri contagiati. Alla decisione di Washington di fermare i viaggi dall’Europa, rispondono i vertici dell’Unione europea, Von der Leyen e Michel, rispettivamente presidente di Commissione e Consiglio: “Il coronavirus è una crisi globale, che richiede cooperazione piuttosto che un'azione unilaterale”.

In Italia garantiti solo i servizi essenziali

In Italia, dopo le restrizioni annunciate ieri dal presidente del Consiglio Conte fino al 25 marzo, da questa mattina chiusi negozi, bar, ristoranti, mentre sono garantiti alimentari, farmacie, banche, poste, i servizi pubblici essenziali. Assicurati anche i trasporti, che però potrebbero subire riduzioni. Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, sarà il commissario per l’emergenza Coronavirus con ampi poteri, lavorerà per rafforzare soprattutto produzione e distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva. Il governo, inoltre, mette in campo 25 miliardi da destinare al contenimento del virus e al sostegno dell’economia.