Coronavirus, in Italia chiudono scuole ed atenei per 10 giorni

Il Governo Conte ha deciso di sospendere ogni attività in maniera prudenziale nelle scuole e nelle Università italiane a partire da domani, giovedì 5 marzo, fino a domenica 15 marzo

Benedetta Capelli - Città del Vaticano

Verità e trasparenza. Il premier italiano Conte assicura che queste sono le linee del governo soprattutto riguardo al coronavirus. Chiuse scuole e università da domani fino al 15 marzo. "Decisione prudenziale", afferma. Intanto dal ministero dell’Economia fanno sapere che, di fronte alla chiusura delle scuole, si stanno valutando norme a tutela dei lavoratori pubblici e privati che prevedono la possibilità per uno dei due genitori di assentarsi per accudire i figli minorenni. In Italia - ha fatto sapere nel tardo pomeriggio di oggi il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli - sono 2.706 i malati, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, di cui ventotto nelle ultime 24 ore.

Il coronavirus nel mondo

Sale a 130 il numero dei casi accertati negli Stati Uniti. Nove le vittime, tutti nello stato di Washington, dove ci sono 27 casi come in California, dove è stato decretato lo stato d’emergenza nella contea di Los Angeles. Casi in aumento anche in Europa, mentre continuano a diminuire in Cina. Intanto a livello economico, il Fondo Monetario internazionale ha mobilitato 50 miliardi di dollari per i paesi poveri alle prese con il coronavirus. Lo ha annunciato il direttore generale del Fondo, Kristalina Georgieva, in un'intervista a Cncb. Dei 50 miliardi, 10 sono per i Paesi a reddito più basso e 40 miliardi per quelli a medio reddito.