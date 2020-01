Foto d'archivio

Repubblica Ceca: atti vandalici contro una moschea a Brno, indagini in corso

Graffiti anti musulmani sono apparsi in una moschea di Brno, in Repubblica Ceca. Secondo il Centro per le comunità musulmane del Paese, l’azione va letta anche alla luce degli attacchi alle moschee di tutto il mondo

Atti vandalici con graffiti e minacce di morte contro i musulmani in una moschea di Brno, la seconda città della Repubblica Ceca. Lo ha annunciato ieri la polizia locale, confermando indagini in corso contro ignoti, che rischiano un anno di prigione. Non è la prima volta che si registrano azioni del genere. Attacchi in tutto il mondo Ciò che è accaduto “non è una chiamata anonima su internet”, ha detto alla stampa Muneeb Hassan Alrawi, direttore del Centro per le comunità musulmane del Paese: va visto “alla luce degli attacchi alle moschee di tutto il mondo” e - ha ricordato - degli atteggiamenti anti musulmani che si sono registrati a seguito dell’ondata migratoria che ha raggiunto il suo apice in Europa nel 2015. Le stime La popolazione musulmana della Repubblica Ceca, su un totale di oltre 10 milioni di abitanti, è stata stimata a poco più di 3.300 persone secondo dati del 2011. Rapporti non ufficiali parlano di una comunità di 10-20.000 persone.